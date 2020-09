PREVENZIONE

UDINE È giunta ormai all'XI edizione la campagna nazionale di screening gratuiti dell'udito Nonno Ascoltami! L'Ospedale in Piazza, che farà tappa anche a Udine con diverse novità per un'edizione post Covid molto speciale.

Quella di Udine è l'unica piazza del Friuli Venezia Giulia a ospitare l'evento, non facile da organizzare in questo particolare 2020, tanto che all'appuntamento hanno dovuto rinunciare diverse piazze del vicino Veneto. L'iniziativa - organizzata da Udito Italia Onlus e patrocinato dall'Oms e dal Ministero della Salute - che ogni anno porta in piazza il suo messaggio di prevenzione sull'udito, arriva nel capoluogo friulano oggi in Piazza San Giacomo dalle 10 alle 18.

Un'intera giornata dedicata alla prevenzione e rivolta alla cittadinanza, soprattutto alla fascia più anziana della popolazione e che si svolgerà in piena sicurezza sostiene Giancarlo Alfani, direttore di Udito Italia Onlus annunciando le novità di questa edizione, a partire da Nonno express, la possibilità di prenotarsi dal sito internet per la prova dell'udito con la possibilità di saltare la fila.

Altra news sarà il questionario somministrato - a chi farà la prova sulla valutazione del rischio di perdita dell'udito.

Per la giornata, inoltre, è stato predisposto un piano anti Covid con tende aperte, un ambiente protetto e la distribuzione gratuita di mascherine per chi si sottopone al test dell'udito che sarà effettuato in piena sicurezza. Il principale obiettivo della giornata aggiunge Alfani è informare e sensibilizzare la cittadinanza sui disturbi dell'udito, oltre a fare screening.

Nel salotto buono della città, dunque, saranno presenti gli otorinolaringoiatri dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale con il direttore della Soc di otorinolaringoiatria,Marco Piemonte a coadiuvare le prove dell'udito gratuite effettuate dagli audioprotesisti messi a disposizione da Maico, partner tecnico dell'iniziativa, con tanto di diretta streaming dalla piazza dalle 10.30 alle 12.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA