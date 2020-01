Il convoglio si guasta, raffica di ritardi sulla Udine-Trieste

SFORAMENTI

UDINE Ancora cancellazioni e ritardi a raffica sulla linea ferroviaria Udine-Trieste. Il guaio si è verificato a partire dalle 11.45, quando una Freccia Milano-Trieste (la 9707), che aveva trenta viaggiatori a bordo (secondo i conti forniti da Trenitalia), si è bloccata fra Monfalcone e Bivio d'Aurisina per colpa di un guasto al convoglio.

LE CONSEGUENZE

Inevitabili le ripercussioni sulla tratta, che si sono riversate, a catena, anche sui treni regionali, interessando anche i pendolari in una fascia oraria particolarmente gettonata da chi si muove sui binari per motivi di studio o di lavoro. Alle 13.48 è iniziato il movimento in retro del treno guasto per arrivare al ricovero a Monfalcone: il mezzo è arrivato nella città dei cantieri alle 14.11 e i viaggiatori sono stati trasferiti su un convoglio regionale (il 6013 Udine-Trieste), che è partito alle 14.16. In dote, per così dire, aveva ben sessantun minuti di ritardo.

A cascata, alla fine, si sono contati dodici treni regionali con ritardi che hanno raggiunto anche picchi di un'ora buona, mentre un convoglio regionale è stato limitato nella sua corsa e uno è stato cancellato.

IL TRATTO MALEDETTO

In questo caso, come rilevano gli stessi viaggiatori, il problema non si può addebitare a Rfi, come invece era accaduto in molti casi precedenti, per guasti che avevano riguardato le infrastrutture. Ma l'ennesimo treno fermo in linea (seppur per motivi legati al convoglio stesso) ha riacceso i fari su quella tratta, su cui periodicamente capita qualcosa. «È come il Triangolo delle Bermude delle ferrovie in Friuli - ci fa una battuta Andrea Palese del comitato pendolari Alto Friuli-. L'incidente capita sempre nello stesso posto, il punto maledetto: tutti i merci si fermano lì, tutti i treni si bloccano lì. Se il guasto fosse accaduto in qualsiasi altra parte delle linee, sarebbe stato bypassato, ma lì è impossibile. Bisogna ridurre la sezione di blocco da Trieste a Monfalcone e istituire di nuovo a Grignano il posto di movimento, in modo da evitare che si crei un collo di bottiglia».

Uno dei temi che sarà sul tavolo del prossimo tavolo promesso da Rete ferroviaria italiana, la società del gruppo Fs che gestisce le infrastrutture, ai comitati del Fvg, per fare il punto sulle criticità ed elaborare un piano per risolverle.

