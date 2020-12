IL BOLLETTINO

UDINE In Friuli Venezia Giulia inizia ad essere apprezzabile il calo progressivo dell'indice di contagio in relazione ai tamponi: lo dice il confronto tra la settimana compresa tra il 23 e il 29 novembre e quella tra il 30 novembre e il 6 dicembre. Se nella prima sezione temporale il tasso di contagio si era fermato al 12,49 per cento, in quella successiva è sceso al 9,7 per cento. Gli intervalli considerati sono gli stessi che poi vengono presi in esame dall'Istituto superiore di sanità per compilare i report settimanali. Ieri in regione sono stati rintracciati 633 nuovi casi su 5.190 tamponi, per un tasso che è risalito al 12,20 per cento. Ma si tratta di una rilevazione isolata: nel confronto tra le due settimane, infatti, è stato registrato il primo vero calo dell'incidenza da due mesi a questa parte.

LE STATISTICHE

Dal 23 al 29 novembre in Fvg sono stati registrati 5.417 contagi su 43.351 tamponi, mentre nella settimana successiva si è passati a 5.392 casi su 55.173 test. Meno contagi (poche unità), ma con quasi 12mila tamponi in più. Anche sul fronte dei ricoveri in ospedale si è notato il primo segnale di appiattimento della curva: gli accessi sono sempre in crescita, ma il ritmo è inferiore. Dal 23 al 29 novembre si era passati dal 44 al 50 per cento di letti occupati in Area Medica e dal 31 al 35 per cento in Rianimazione. Nell'intervallo successivo, invece, si è passati dal 50 al 52 per cento in Area medica e dal 35 al 37 per cento in Rianimazione. Ieri in Terapia intensiva è stato registrato il calo di un paziente (sono 63 le persone attualmente ricoverate), mentre in Area medica il bilancio è salito di cinque unità: oggi i pazienti sono 663.

I DECESSI

Anche ieri in Fvg sono stati registrati 33 decessi, tre dei quali riferiti al periodo tra il 3 e il 6 dicembre. A pagare il maggior tributo in fatto di vite perdute è sempre la provincia di Udine, con 18 vittime in 24 ore.

PROVOCAZIONE DI TONDO

Ieri alla Camera il parlamentare carnico (Gruppo Misto) ha annunciato che il giorno di Natale intende recarsi a pranzo da mio figlio «che abita a quattro chilometri di distanza da casa mia, in un altro comune. Ci andrò - ha dichiarato Renzo Tondo - sperando che prima cambiate, altrimenti un atto di denuncia. Consentite ai cittadini di muoversi e di avere pari dignità, perché uno a Roma può muoversi all'interno di 40 chilometri e in un paesino della periferia delle Terre Alte, all'interno di quattro chilometri, non fa altro che passare dal prato al bosco».

COVID HOTEL A FELETTO

Il secondo piano della struttura dell'Abitare possibile a Tavagnacco sarà dedicato, con quindici posti, a ospitare persone positive al Coronavirus impossibilitate a rispettare l'isolamento nelle proprie abitazioni. su disponibilità del Comune data all'azienda sanitari. Si tratta di mini appartamenti capaci di assicurare anche la privacy e autonomia delle persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA