IL CONSIGLIO

UDINE Per la maggioranza un assestamento di bilancio contrassegnato da «prudenza ed efficienza», come ha riassunto il capogruppo della Lega Mauro Bordin. Per l'opposizione un testo che è «manovra solo nel nome, di fatto mancano investimenti e scelte», secondo il Pd, «senza grandi idee» nella visione del Patto per l'Autonomia, con una «Giunta senza visione» e un Consiglio ridotto a «passacarte» secondo il M5S. Entro questa cornice interpretativa si è svolta ieri la prima giornata di confronto in Aula consigliare sulla legge di assestamento di bilancio.

LA GIUNTA E 40 MILIONI

Oggi e domani si entrerà nel dettaglio tenendo conto che, rispetto a quando il disegno di legge è uscito dalla Giunta come tecnico - senza fondi aggiuntivi rispetto alla Finanziaria 2020 varata a fine 2019 è diventato liquido, con la possibilità di disporre di una trentina di milioni destinati ad aumentare nel corso di queste ore di circa 10 milioni, a seguito della positiva conclusione della trattativa con lo Stato per il trasferimento di fondi a compensazione delle perdite di gettito dovute al Covid-19. Cifre che hanno fatto allargare i cordoni della borsa alla Giunta, la quale, pur mantenendo ancora un atteggiamento prudenziale (l'avanzo di bilancio sarebbe di 98 milioni), nei giorni scorsi ha deciso di inserire poste per lavoro, scuola e famiglia. E in Aula, come ha anticipato ieri l'assessore alle Finanze Barbara Zilli, aumenterà la posta di circa 10 milioni con emendamenti specifici dedicati «a sostegno dell'economia e ripresa post Covid». Ci dovrebbero essere 5 milioni a favore dell'agricoltura e 4 milioni da impiegare per la sanificazione delle palestre. Tra le idee della Giunta, un intervento finanziario anche per lo stadio di Lignano. Complessivamente l'assestamento raggiungerà i 40 milioni, salvo ulteriori sorprese. Confermato l'investimento di 9 milioni per il lavoro e l'istruzione, dei quali 2 milioni rivolti a una nuova misura voluta da Fedriga per le agevolazioni ad aziende che assumono, con incentivi a fondo perduto stimati in 10mila euro a lavoratore. Un milione sarà destinato alle politiche del lavoro e istruzione a favore dei disoccupati nei cantieri, mentre 700mila contribuiranno al contenimento delle rette per i servizi alla prima infanzia. A questi provvedimenti si aggiunge quello per la riduzione delle spese degli studenti per il trasporto pubblico locale (3 milioni), che consentirà di estendere il beneficio anche alle tratte urbane. Sul fronte della cultura 1,4 milioni serviranno alla ripresa in sicurezza dell'attività teatrale e 1,5 milioni al finanziamento dell'accordo di programma per il parco dei dinosauri di Duino-Aurisina. Accanto ai 2,6 milioni per la viabilità sono erogati 2 milioni alle Camere di commercio per il rifinanziamento della legge 30 e 2 milioni all'Autorità portuale di Trieste mentre 500mila euro serviranno per lo scorrimento delle graduatorie su infissi e fotovoltaico. Infine, 7 milioni sono stati stanziati per il Festival olimpico della gioventù europea del 2023.

IL CONSIGLIO E I PARTITI

«La prudenza» di questo assestamento «è necessaria, pur non conoscendo gli effetti dell'emergenza, alla luce delle proiezioni che mostrano un calo del Pil a livello nazionale superiore all'11%», ha affermato il leghista Bordin. Per il capogruppo dei Dem, Sergio Bolzonello, «il Consiglio sta abdicando a un dibattito essenziale a creare le basi per lo sviluppo futuro del Fvg. Tuttavia il gruppo del Pd non ha rinunciato a mettere sul piatto una visione per investire risorse su tre elementi strategici legati all'economia, alla scuola e al welfare». Piuttosto critico anche il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, per il quale «l'assestamento conferma un governo senza grandi idee sui temi strategici per la regione». Per il M5S, «le decisioni di dove destinare le risorse le prende l'esecutivo, senza lasciare di fatto all'aula la possibilità di discutere e incidere».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA