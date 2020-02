LA VICENDA

UDINE Il Comune di Udine vince contro l'ampliamento dell'antenna di via Rizzolo. La compagnia telefonica Iliad, che su quel sito già interessato dalla presenza di un impianto di Galata spa (Wind) voleva posare tre nuove antenne, tre nuove parabole per ponte radio e nuovi moduli Rf, ha infatti perso sia il ricorso al Tar, sia quello al Consiglio di Stato cui si era rivolta contro il provvedimento di Palazzo d'Aronco che l'aveva costretta a interrompere i lavori. Il 12 marzo dell'anno scorso, infatti, l'amministrazione aveva ingiunto alla società di telefonia di non proseguire l'intervento previsto dalla Scia presentata il 20 febbraio 2019 per l'esecuzione dei lavori di modifica sulla struttura esistente in via Rizzolo. Il ricorso di Iliad si basava anche sull'illegittimità del silenzio da parte del Municipio sul programma delle installazioni presentato dalla stessa compagnia il 20 ottobre 2017 e chiedeva che il Comune provvedesse a inserire quello stesso programma nella mappa delle localizzazioni degli impianti di telefonia mobile previsto dal Regolamento, nonché il risarcimento del danno. Il Tar aveva respinto il ricorso sia per la tardività del ricorso avverso il paventato silenzio inadempimento in quanto proposto oltre il termine annuale sia per l'omessa impugnazione del presupposto Regolamento comunale, che, nella programmazione della stazioni radio base installabili sul territorio comunale, non prevede il nuovo impianto della ricorrente. Dopo aver perso al Tribunale amministrativo, la compagnia si è rivolta al Consiglio di Stato, sperando in un ribaltamento della sentenza che però non è arrivato: il Consiglio ha infatti condannato Iliad al pagamento delle spese del grado di giudizio (quantificate in 3mila euro) in favore del Comune di Udine. Secondo la giustizia amministrativa, infatti, né la nota del 20 ottobre 2017 avente ad oggetto il piano annuale di sviluppo, né la Scia del 20 febbraio 2019 comportano un obbligo in capo all'amministrazione comunale di aggiornare il Regolamento. In capo all'amministrazione comunale, quindi, non può riscontrarsi alcuna illegittima inerzia. Risulta evidente continua la sentenza -, che lo strumento giuridico per attivare l'impianto non dovesse essere quello della mera presentazione della Scia, ma dovesse passare attraverso un aggiornamento del Regolamento comunale. Questa volta, quindi, l'amministrazione ha vinto contro l'installazione di nuove antenne; attualmente, comunque, ci sono più di un'ottantina di richieste per ulteriori impianti e Palazzo D'Aronco aveva istituito una commissione ad hoc per ascoltare i pareri tecnico-scientifici degli esperti sugli eventuali rischi per la salute, commissione che adesso dovrà preparare la relazione finale.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA