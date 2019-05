IL CONFRONTO UDINE Temperatura media in crescita, sempre più giorni e notti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONFRONTOUDINE Temperatura media in crescita, sempre più giorni e notti caldi, sempre meno gelate: anche il clima del Fvg è cambiato e le proiezioni di lungo termine non danno segnali rassicuranti. Tema quanto mai attuale, affrontato ieri in commissione Territorio e Ambiente, in una seduta alla quale il presidente Giovanni Govetto ha voluto invitare i rappresentanti degli studenti e del movimento Friday For Future che sarà di nuovo in piazza il 24 maggio.I DATIAlla riunione hanno partecipato due rappresentanti dell'Arpa: Federica Flap,...