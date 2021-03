IL CONFRONTO

UDINE Sindacati preoccupati sia per l'assenza di un cronoprogramma preciso sui vaccini (legata alle incertezze sull'approvvigionamento) sia per il mancato accordo con i medici di base, che la Regione punta comunque a chiudere. Sono state fra le criticità evidenziate ieri nell'incontro con l'assessore Riccardo Riccardi, che ha spiegato che la Regione vorrebbe allargare la campagna «ai soggetti estremamente fragili, agli immunodepressi, all'area della vulnerabilità ma dobbiamo fare i conti, allo stato attuale, con le regole previste dal piano nazionale e con la mancanza di dosi vaccinali che non dipendono dalla Regione». Ha anche detto di auspicare di poter trovare un accordo con i medici di base.

Sulle linee di gestione e i fondi a disposizione, Luciano Bordin (Cisl) ha apprezzato le rassicurazioni sull'incremento delle risorse, soprattutto sull'anello debole dei dipartimenti di prevenzione: «Ci sono 120 milioni per la Prevenzione, di cui oltre 52 per AsuFc». Sul fronte vaccini, «ci ha detto che la Regione non è in grado di dare un cronoprogramma perché non ha certezze sulle quantità delle dosi che arriveranno. Una difficoltà oggettiva. Sull'accordo con i medici di base, invece, Riccardi era abbastanza speranzoso. È opportuno che tutti facciano lo sforzo di cogliere l'emergenza, altrimenti diventa complicato». Sulle linee di gestione, «saranno le Aziende a doverle declinare. La nostra attenzione sarà forte sugli atti aziendali - dice Bordin -. Abbiamo apprezzato che la Regione abbia posto il tema delle cure intermedie, destinando 660 posti letto ad AsuFc». Secondo Rossana Giacaz (Cgil) invece «servono linee guida più stringenti alle Aziende sanitarie». E va sciolto il nodo medici di base». Secondo lei l'incontro «ha confermato le falle e i ritardi che hanno segnato la strategia di contrasto alla pandemia». In primis «il forte depauperamento dei dipartimenti di prevenzione. Proprio per questo riteniamo sbagliata la scelta di demandare alle singole aziende gli investimenti sulla prevenzione». Sui vaccini, «le incertezze sui tempi di fornitura non bastano a giustificare le falle» della macchina organizzativa. La Cgil, come la Cisl, ha sollecitato un tavolo stabile di confronto. Anche per Magda Gruarin (Uil) ci sono «ancora troppe incertezze sulle linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale 2021 e sul piano vaccinale anti covid messo in atto in Regione, a causa di una programmazione carente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

