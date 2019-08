CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONFRONTOUDINE «A breve», da intendersi «a giorni» o «uno-due mesi» a seconda di chi parla, gli Ordini dei medici del Friuli Venezia Giulia, attraverso la federazione regionale Omceo, farà pervenire alla Regione e in particolare all'assessore alla Salute Riccardo Riccardi i propri contribuiti per aggredire in modo positivo alcuni incagli che connotano l'attuale sistema sanitario regionale, contribuendo in tal modo a delineare la seconda parte della riforma del sistema. È la sintesi del faccia a faccia avvenuto ieri a Udine tra...