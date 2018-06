CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCORSOUDINE È stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri. Al concorso possono partecipare: i volontari in ferma prefissata o in rafferma annuale, in servizio; i volontari in ferma prefissata di un anno in congedo che abbiano completato la relativa ferma, ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo; i cittadini italiani, anche se non appartenenti alle predette categorie, che abbiano compiuto il 18° e non superato il 26° anno di età. È necessario essere in...