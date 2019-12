Il Comune vende le quote della Fiera ma punta al rilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Il Comune di Udine mette in vendita le sue quote in Udine e Gorizia Fiere spa, anche se si punta ancora a trovare una soluzione per il suo rilancio. E' stata pubblicata, infatti, l'indizione della procedura per la cessione di 1.392.637 azioni, pari al 22,87 per cento del capitale sociale: un'operazione, motivata dai ripetuti bilanci in rosso, che fa seguito a quanto approvato dal consiglio comunale lo scorso dicembre. Si tratta di un atto dovuto ha spiegato l'assessore al patrimonio Francesca Laudicina -: è un obbligo di...