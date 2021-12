IMPOSTE

UDINE Palazzo D'Aronco a caccia di 2,3 milioni di Imu non pagata. Con la chiusura dell'anno, infatti, gli uffici comunali hanno approvato i ruoli coattivi per l'Imposta Municipale Unica (entrata in vigore nel 2012 in sostituzione dell'Ici) relativi agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 per un totale di 2.259.485 già accertati nel 2018, ma non ancora saldati. Ed è proprio tre anni fa che il Comune ha avviato un'attività di controllo e verifica sui mancati pagamenti Imu, un'attività che aveva portato a scoprire un'evasione di quasi 3 milioni di euro relativa solo al 2012 e a parte del 2013 (superiore a quella della precedente Ici). Per le casse comunali, si tratta di una voce importante: l'Imposta Municipale Unica rappresenta infatti più del 63 per cento delle entrate tributarie del Comune (e le entrate tributarie sono tra le più consistenti). Per dare un'idea della proporzione, nel 2015 Palazzo D'Aronco ha accertato 27,6 milioni di euro di entrate derivanti da Imu; nel 2016 27,4 milioni; nel 2017 28 milioni; nel 2018 30,6 milioni; nel 2019 quasi 29 e nel 2020 27,5 milioni di euro. Nonostante la cifra complessiva sia piuttosto consistente, però, gli udinesi sembrano non essere grandi evasori: «L'iscrizione ai ruoli coattivi è un adempimento tecnico ha spiegato l'assessore al bilancio, Francesca Laudicina -; riguardo all'ammontare totale si tratta comunque di un importo che riguarda ben cinque anni di accertamenti non incassati. Ogni anno il Comune accerta un importo che supera i 25 milioni di euro per questa entrata tributaria che è rappresentata da un'imposta pagata anche da cittadini che non sono udinesi, e solo una parte di essi non è solvente e non rispetta i termini corretti per il pagamento. Ovvio che trattandosi di risorse importanti, il Comune deve mettere in atto tutte le azioni necessarie a non compromettere la sua capacità di spesa». Per il 2022, la giunta Fontanini ha deciso di mantenere invariate le aliquote Imu: 8,6per mille quella ordinaria (mantenuta l'esenzione totale per i fabbricati rurali); 6,6 per mille per i negozi e 5,6 per mille per le botteghe artigiane in cui il proprietario esercita anche l'attività (aliquote ridotte di due punti percentuali nel 2021 per andare incontro ad alcune categorie colpite dal lockdown); al 9,80 per mille è invece fissata l'aliquota per gli immobili non locati, non concessi in comodato d'uso o non utilizzati direttamente per attività imprenditoriali. Nel nuovo anno, resteranno uguali al 2021 anche l'addizionale Irpef (allo 0,2 per mille) e la Tari. Il bilancio sarà discusso nel consiglio comunale di lunedì pomeriggio. Il rendiconto economico previsionale per il 2022, che pareggia a circa 248 milioni di euro, prevede circa 57 milioni di euro di investimenti.

Alessia Pilotto

