UDINE Sovraffollamento su bus e corriere, assembramenti alle fermate, in particolare quelle del Centro studi: il nodo dei trasporti è uno dei temi caldi in questa emergenza sanitaria e in questo sofferto riavvio della scuola, dato che gli studenti sono tra i maggiori utenti del trasporto pubblico locale. Dal sindaco di Udine Pietro Fontanini arriva quindi un appello affinché siano scaglionati gli orari delle lezioni degli istituti secondari di secondo grado e riprogrammato il servizio di trasporto. «Per evitare il sovraffollamento di autobus e corriere - spiega il primo cittadino - limitando in questo modo la diffusione del coronavirus che negli ultimi giorni ha ripreso la sua corsa, è necessario e urgente riprogrammare l'inizio delle lezioni in modo scaglionato per gli studenti delle scuole superiori».

Dando una scorsa agli orari pubblicati online, si può vedere che all'Istituto Zanon, ad esempio, le classi iniziano alle 8.05 di mattina, così come allo Stellini; al Malignani, alle 8; al Marinoni si entra in tre turni, tra le 7.55 e le 8.05; allo Stringher alle 7.55: i ragazzi devono comunque utilizzare i mezzi negli stessi orari per arrivare a scuola in tempo, anche perché nei paesi fuori Udine non si può sempre contare su un passaggio frequente delle corriere (che tra l'altro viaggiano all'80% della capienza).

Fontanini propone quindi un'ipotesi su come spalmare ingressi (e quindi le uscite) dagli istituti: «Le prime e le seconde ha suggerito - potrebbero per esempio entrare a scuola alle 8, le terze, le quarte e le quinte alle 10, recuperando online le lezioni non fatte in presenza».

Nonostante i protocolli anti-Covid adottati nelle scuole, molti studenti si ritrovano comunque a dover prendere i mezzi negli stessi luoghi e nelle stesse ore, ammassandosi così alle fermate con il rischio che vengano vanificati gli sforzi che si stanno facendo per contenere la trasmissione. Ecco perché, secondo il sindaco, la riprogrammazione della partenza dell'attività didattica è un tema da affrontare con urgenza, anche per allontanare la possibilità di dover nuovamente ricorrere in forma massiccia alla didattica a distanza: «A Udine arrivano ogni giorno dodicimila studenti dalla provincia e sulle corriere al momento non è possibile garantire il distanziamento minimo di un metro ha concluso - Per cercare di evitare di sospendere nuovamente le lezioni in presenza con la chiusura delle scuole sarà necessario studiare al più presto una nuova programmazione del trasporto pubblico riservato agli studenti».

