L'INTERVENTO

UDINE Via alcune antenne dal tetto del Castello mentre altre saranno rese meno impattanti. Nell'ambito dei vari interventi di valorizzazione del Colle, dal restyling da 900mila euro della facciate e della scalinata (sostenuto dalla Danieli spa) alla sistemazione del verde per rendere più visibile l'edificio, fino alle realizzazioni delle salite meccaniche, Palazzo D'Aronco affronta anche il problema degli impianti sulla copertura della struttura, con l'obiettivo di ridurne l'impatto visivo. Dopo l'incontro di ieri, tra il sindaco e i rappresentanti dei soggetti titolari delle antenne attualmente collocate sul tetto, lo stesso Pietro Fontanini ha annunciato alcune novità: «Oggi (ieri, ndr) abbiamo compiuto un importante passo avanti nella ricerca di una soluzione alla questione dell'impatto delle antenne posizionate da anni sul tetto del Castello di Udine ha commentato -, perché i nostri interlocutori si sono impegnati nella ricerca di soluzioni. Due soggetti, la Protezione Civile e AcegasApsAmga, hanno già comunicato che elimineranno le loro apparecchiature (in particolare, la Pc ne ha programmato lo spostamento in via Sabbadini, ndr) mentre la Guardia di Finanza passerà da tre antenne a due. Voglio inoltre ringraziare la Soprintendente per essere stata presente e per avere invitato tutti a un impegno concreto nei confronti di questo edificio il cui valore non è solo artistico ma anche identitario e simbolico per tutto il Friuli. Il Comune si impegna a coordinare gli interventi di rimozione o sostituzione già previsti o ancora da programmare».

L'INCONTRO

Alla riunione, hanno partecipato Sandra Cavalieri per la Prefettura, Paolo Vascotto per la Polizia di Stato, Massimiliano Kornfeind per i Carabinieri, Marco Tossini, Massimiliano Bertucci e Federico Iarussi per la Guardia di Finanza, Eros Del Longo per la Polizia Locale, Walter Stabile per la Protezione Civile, Andrea Stella per la Ssm, Massimo Buiatti per AcegasApsAmga; sono inoltre intervenuti la Soprintendente Simonetta Bonomi e l'architetto Silvano Coletti. La questione delle antenne sul tetto del Castello risale al 2014, quando la proprietà dell'edificio passò dal Demanio al Comune di Udine; l'anno scorso, il sindaco, le Belle Arti e Gianpietro Benedetti, presidente della Danieli, hanno dato il via ad una riflessione per trovare soluzioni che possano ridurre l'impatto degli impianti, visto anche l'intervento di restyling in via di conclusione. I rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dal canto loro, pur sottolineando le caratteristiche della posizione che, essendo la più alta della città, garantisce una copertura pressoché totale del territorio comunale, si sono resi disponibili a cercare delle soluzioni anche sostituendo le attuali antenne con altre di dimensioni ridotte e nascoste allo sguardo di chi osserva il Castello dal piazzale o dalla città. Infine, la Soprintendente Bonomi, ricordando il valore artistico e simbolico dell'edificio vincolato e la sua valorizzazione a seguito dei lavori che stanno per concludersi, ha invitato i partecipanti a fare una riflessione approfondita sulla questione.

Alessia Pilotto

