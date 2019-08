Il Comune taglia corto: «Sì solo alla piasentina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Il capitolato di gara parla chiaro: per l'Amministrazione comunale, l'utilizzo di materiali diversi dalla pietra piasentina non si pone.Palazzo D'Aronco affida ad una nota stringata il compito di smorzare l'ennesima polemica scoppiata riguardo ai lavori di via Mercatovecchio. Sabato, infatti, era stata sollevata l'ipotesi che la ditta vincitrice dell'appalto di due anni fa per rifare la pavimentazione della strada potesse utilizzare una pietra diversa rispetto a quanto previsto dal bando: il timore era che il ribasso rispetto...