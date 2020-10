VIABILITÀ

UDINE Buche, irregolarità e rattoppi scompaiono, almeno da alcune strade udinesi, e il Comune sfoggia i risultati. Si tratta nello specifico di via Campagnola, via del Cotonificio, via Riccardo di Giusto e piazzale dell'Agricoltura, nonché dei due tratti sterrati di via Rizzolo e di via Cerneglons, tutte strade dove si sono appena conclusi i lavori di manutenzione iniziati a settembre e finiti entro i tempi stabiliti. Ad occuparsi dei lavori è stata la ditta De Stefano di Spilimbergo, che si è aggiudicata il bando di gara dal valore di 100mila euro. Gli interventi conclusi, asfaltature di media entità, hanno trovato copertura nella variazione di bilancio approvata a giugno 2020 dalla giunta Fontanini che ha stanziato ulteriori 50mila euro, a valere su un residuo d'opera che ne contava già altrettanti.

L'ASSESSORE

«Sono interventi piccoli, ma attesi da tempo dai cittadini, poiché risolvono in maniera definitiva una serie di problematiche ricorrenti dovute a buche, disagi e pericoli che attualmente si ripresentano ad ogni pioggia aveva spiegato alla partenza dei cantieri il vicesindaco e assessore alla mobilità e ai lavori pubblici, Loris Michelini -. Tutti gli interventi riguardano aree lontane dal centro, a dimostrazione del fatto che l'attenzione è alta in tutta la città, e che tutti i cittadini vengono ascoltati».

IL METODO

«A velocizzare i lavori - ha commentato ieri lo stesso Michelini, annunciando la conclusione dei cantieri - è stata la decisione di abbinare ai grandi appalti, una serie di piccoli interventi e manutenzioni dirette grazie alla creazione e progressivo potenziamento di una specifica Unità Organizzativa Manutenzioni. I risultati si sono visti soprattutto in occasione delle abbondanti piogge di fine estate, durante le quali la squadra comunale di emergenza non ha ricevuto segnalazioni relative a problematiche particolari. I risparmi derivanti dal progressivo miglioramento delle condizioni delle strade verranno utilizzati per risolvere altre criticità, e mi riferisco soprattutto agli allagamenti stradali, per i quali stiamo predisponendo interventi che mirano a risolvere in maniera strutturale i problemi di diverse strade ed abitazioni, che per vari motivi ad ogni pioggia abbondante subiscono allagamenti e disagi». In questo senso, Palazzo D'Aronco ha annunciato che sarà aperto un tavolo con il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, per la gestione delle acque meteoriche. Verrà inoltre potenziata la squadra delle manutenzioni stradali per garantire la tenuta delle grandi opere e la pronta risposta alle segnalazioni dei cittadini.

PROSSIMI INTERVENTI

Sono in corso di aggiudicazione, infatti, le due gare per lavori di asfaltature (un milione il valore complessivo, suddiviso in due lotti) che dovrebbero riguardare tratti delle vie Sondrio, Codroipo, Sanremo, Emilia, diverse strade del Peep Est (laterali dei viali Afro, Mirko e Dino Basaldella e di via Riccardo di Giusto), e ancora, via Molini, via Legnago, via del Boscat, via Gonars, via Marsala, via Caduti del Lavoro, via dei Rizzani e parte di Largo dei Pecile e, nel Peep Ovest, via San Domenico, via Resistencia, via Derna e via Massaua.

Alessia Pilotto

