PARCHI E BAMBINI

UDINE Non solo giochi fruibili in sicurezza, ma anche attrezzature nuove nei parchi pubblici di Udine, per far divertire i bambini e recuperare il tempo perduto chiusi in casa. «L'amministrazione spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini -, vuole che i giochi siano aperti e che i bambini possano usufruirne. Il Comune di Udine, infatti, nei prossimi giorni affiderà ad una cooperativa la pulizia di scivoli, castelli e altalene, come previsto dalle norme per rendere di nuovo accessibili le aree gioco che sono state chiuse (erano bloccate da nastri perimetrali) nel corso dell'emergenza sanitaria.

LA SANIFICAZIONE

Si tratterà di un intervento quotidiano su circa 350 giochi in tutta la città; per circa un quarto delle aree ci sarà anche il supporto della Protezione Civile. Nel frattempo, Palazzo D'Aronco ha anche dato il via al piano di investimenti da 200mila euro per fornire nuove attrezzature, più moderne e sicure, ai parchi cittadini e ai giardini delle scuole mentre al Parco del Cormor sarà completamente rifatto il percorso Vita.

IL CORMOR

«Partiremo con la sostituzione dei giochi più vecchi spiega Michelini -, e un po' alla volta faremo i vari interventi. Avevamo messo in programma gli inserimenti di nuove attrezzature, più moderne e a norma, con l'obiettivo di implementare in particolare nelle aree più frequentate, comprese aree verdi della città e scuole dell'infanzia ed elementari. Si tratta di rispondere a richieste che sono pervenute nel corso degli anni. Quest'anno, a bilancio abbiamo dedicato a questo investimento circa 200mila euro. Per i prossimi anni non sappiamo quali saranno le risorse a disposizione, viste le conseguenze dell'emergenza sanitaria, ma la nostra volontà è di continuare a intervenire e sistemare tutto per la fine del mandato.

AREE INTERESSATE

Proprio mercoledì scorso, il vicesindaco ha ufficialmente consegnato i lavori alla ditta Adami Montaggi per l'installazione di attrezzature al parco Schiavi (di via Bariglaria): l'impresa smonterà alcuni giochi obsoleti, per sostituirli con una nuova torretta con scivolo e un nuovo gioco a molla (resteranno invece le attuali altalene); nell'area verde Clocchiatti di via delle Fornaci, arriveranno invece nuove torrette, altalene e giochi a molla, e nuove altalene sono previste anche per i piccoli utenti dell'area Baden Powell (via Duchi d'Aosta) e per quella in via Solari. Nel grande polmone verde del Cormor, infine, sarà risistemato tutto il percorso Vita con la sostituzione delle attrezzature sportive (dalle sbarre per flessioni, alle barre di trazione, dalle parallele agli anelli) e sarà impiantata una nuova cartellonistica. Diversi arredi (come tavoli e panche per bambini o didattici) sono invece già stati consegnati agli asili nido e installati in altre aree verdi cittadine, nonché nei cortili delle scuole (le primarie Carducci, San Domenico e Fruch e gli asili Pecile di via D'Artegna). Rimettere a posto le varie aree giochi fornirà anche l'occasione per nuove piantumazioni in autunno: «Una volta installate le attrezzature spiega infatti il vicesindaco -, decideremo anche quali alberature piantare, in modo che forniscano un po' d'ombra senza rovinare ciò che è stato fatto».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA