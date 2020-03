AVIANO

L'insorgenza del Coronavirus ha accentuato l'esigenza di dare ulteriore assistenza agli anziani, ai soggetti deboli e vulnerabili e alle persone in difficoltà anche nella comunità di Aviano, che pure ha una storia di straordinaria generosità e altruismo nei confronti delle categorie protette e dispone di un buon numero di volontari suddivisi in vari sodalizi.

La Protezione civile regionale e l'amministrazione comunale, in perfetta armonia con la squadra comunale della Protezione civile, hanno in ogni caso istituito un apposito servizio, già operativo da diversi giorni, con notevole soddisfazione da parte degli utenti anziani, che sono la categoria più a rischio rispetto alla possibilità di essere contagiati e di pagarne conseguenze carissime, come dimostrano le cifre relative alla mortalità per gli over 80.

LA NOVITÀ

C'è, tuttavia, una ulteriore novità. A renderla nota è l'assessore all'associazionismo Ciro Carraturo: «Si intende costituire un gruppo di volontari in supporto alla Protezione civile in caso di necessità o per possibili scenari in peggioramento - spiega i dettagli il componente della giunta municipale guidata dal sindaco Ilario De Marco -. La figura è prevista dal codice della Protezione civile (volontariato civile, ndr): sono persone che si mettono a disposizione per dare una mano a uscire da una situazione puntuale di crisi (si pensi ad esempio agli Angeli del Fango durante l'alluvione di Firenze, ndr), questi volontari devono essere governati dalla Protezione civile e quindi possono svolgere compiti di supporto alla squadra comunale: solitamente si tratta di mansioni secondarie ,come possono essere appunto un gran numero di consegne di cibo e medicinali agli anziani che ne faranno richiesta».

COME OPERA

Il volontario civile, ad esempio, fa le spese e la squadra comunale - che dispone dei dispositivi di protezione personale - va a consegnarle. Il sindaco, attraverso il coordinatore, impartisce le direttive del caso. Al servizio potranno concorrere anche i singoli cittadini che lo desiderano e non solo membri di altri sodalizi di volontariato. Sarà cura dell'amministrazione comunale provvedere al rilascio dei tesserini di identificazione, copertura assicurativa e alla specifica formazione, che sarà comunque conclusa entro brevissimo tempo, essendo appunto mansioni che non richiedono una particolare attitudine, se non l'altruismo di chi lascia il focolare domestico, dove non ci sono rischi di sorta, per aiutare meritoriamente i componenti della propria comunità.

L'INVITO DELL'ASSESSORE

«Rispetto a questa nuova soluzione - conclude Carraturo - le associazioni comunali sono pregate di contattare i propri aderenti e comunicare le eventuali disponibilità entro e non oltre venerdì 20 marzo, riportando nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e numero di telefono degli interessati».

