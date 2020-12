GIUNTA

UDINE Palazzo D'Aronco ribadisce la contrarietà al 5G (e Wind fa ricorso) e dice no all'installazione di nuovi pali per le antenne dei cellulari: i ripetitori dovranno quindi essere posizionati in cositing o sui tralicci esistenti. Nella seduta di ieri, la giunta Fontanini ha approvato l'aggiornamento dello stato di fatto e la parziale implementazione del Regolamento per la telefonia mobile risalente al 2013. Nel documento, che passerà al vaglio del consiglio comunale il 14 dicembre, saranno quindi inseriti 20 dei 21 impianti per i quali l'operatore Iliad Italia ha fatto richiesta lo scorso ottobre, che saranno installati in cositing e con tecnologia 4G. La giunta ha anche dato il via libera ad un atto di indirizzo, secondo cui d'ora in poi saranno autorizzabili solo i nuovi impianti in cositing con altri operatori o su tralicci già esistenti e con esclusione della tecnologia 5G. «Con questa delibera - ha commentato il sindaco Pietro Fontanini -, abbiamo voluto aggiornare un testo ormai vecchio rispetto ad uno stato di fatto profondamente mutato dalla sua approvazione nel 2013. Inoltre, dopo una lunga trattativa, abbiamo accolto il nuovo piano di Iliad, che è nata successivamente al Regolamento approvato sette anni fa, a fronte del recepimento da parte dell'operatore della nostra richiesta di installare i propri impianti in cositing e con tecnologia 4G. Tali vincoli varranno d'ora in poi per tutti gli operatori che faranno richiesta di installazione al fine di contenere l'inquinamento elettromagnetico e la proliferazione di tecnologie sulle quali non si sa ancora abbastanza e di tutelare la salute dei cittadini». «Con la Wind ha detto il sindaco -, sono aperti contenziosi al Tar per gli impianti di due antenne, in via Del Maglio e in via Sondrio, cui noi abbiamo detto no». Due impianti 5G cui è stato detto un no motivato dal fatto, come ha spiegato l'assessore Silvana Olivotto, «che l'installazione non era prevista nel Regolamento di telefonia e non era stato preventivamente richiesto un aggiornamento». Il Comune di Udine rinnova il suo impegno verso l'ecosostenibilità e crea un gruppo di lavoro per il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni, nell'ambito del programma europeo Horizon 2020. Il sistema di gestione energia sarà composto per la parte politica dal sindaco Fontanini, dal vicesindaco Loris Michelini e dall'assessore Olivotto, mentre per la parte tecnica sono stati nominati Damiano Scapin (Riqualificazione Urbana), Giovanna Merighi e Carlo Fioritto (Appalti), Gaetano Maresca e Giuliana Bosco (Infrastrutture) e Cristina Croppo (Mobilità). Gli obiettivi del gruppo di lavoro sono, tra gli altri, la riduzione delle emissioni di gas serra, la promozione della mobilità sostenibi e il miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio comunale.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA