Il Comune installa telecamere negli asili e nelle case di riposo

SICUREZZAUDINE Anche Udine installerà telecamere negli asili e nelle strutture sociosanitarie. Ieri, infatti, il sindaco Pietro Fontanini ha annunciato che il capoluogo farà richiesta per i 250mila euro che gli spettano in base al nuovo fondo per la videosorveglianza istituito dalla Regione. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha recentemente approvato l'avviso pubblico in cui sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse con le quali posizionare i sistemi a circuito...