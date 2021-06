Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUNTAUDINE Il Comune di Udine acquisterà l'ex Cinema Odeon, per trasformarlo nel Museo dei Basaldella. Ieri la giunta Fontanini ha infatti approvato una variazione di bilancio, all'interno della quale sono stati stanziati 650 mila euro per comprare la struttura di via Gorghi costruita su progetto dell'architetto Ettore Gilberti e inaugurata nel 1936. L'Odeon chiuse i battenti nel 2003: all'inizio, se ne interessò la Fondazione Giovanni da...