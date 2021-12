IL COMPARTO

UDINE Anche la scuola si prepara al debutto dell'obbligo vaccinale per il personale, che scatterà il 15 dicembre, quando per lavorare in aula e negli uffici sarà necessario il super green pass. Secondo i sindacati Cgil, Uil, Snals e Gilda, che ieri, in occasione dello sciopero, hanno fatto il punto anche su questo dato, in regione i lavoratori non vaccinati rappresentano «circa il 10 per cento del personale, che complessivamente conta oltre 22mila persone fra docenti e Ata».

Lavoratori che, in assenza di certificazioni o di una prenotazione esibita alla dirigenza, trascorsi sei giorni dal 21 dicembre non potranno presentarsi al lavoro, pena pesanti sanzioni, previste anche per i dirigenti scolastici: da qui le preoccupazioni per le ricadute sugli istituti, che saranno inevitabilmente chiamati a far fronte a un aggravarsi delle carenze di personale. I segretari regionali Adriano Zonta (Flc-Cgil), Ugo Previti (Uil scuola), Mauro Grisi (Snals) e Massimo Vascotto (Gilda) hanno fatto il punto sulla situazione. I sindacati non discutono l'imposizione dell'obbligo vaccinale come scelta generale, ma la ritengono contraddittoria rispetto alla mancata adozione di una misura analoga in altri settori, egualmente esposti al rischio. «Scelta che da un lato evidenzierebbe un rischio maggiore per chi opera nella scuola, senza però il contestuale riconoscimento di un'indennità a chi, in quasi due anni di pandemia, ha profuso uno straordinario impegno, anche lavorando da casa, per garantire la continuità didattica».

Sempre sul fronte della gestione della pandemia, i sindacati denunciano anche la mancata adozione, da parte della Giunta regionale, di alcune misure sollecitate dal mondo della scuola sul fronte della sanità e del trasporto pubblico. Contestati, sul fronte delle politiche sanitarie, la mancata istituzione di centri per i tamponi rapidi nelle scuole e di una linea telefonica dedicata per le comunicazioni tra i dirigenti scolastici e le aziende sanitarie, mente in materia di trasporti le organizzazioni di categoria continuano a denunciare la carenza di controlli sui mezzi e sugli assembramenti, oltre all'insufficiente potenziamento delle flotte. Positivo, invece, il ruolo dell'assessorato alla Pubblica istruzione, «l'unico rimarcano i segretari regionali ad aver messo in campo misure concrete, a partire dalle risorse stanziate per il potenziamento del personale.

Secca la replica dell'assessore regionale ai Trasporti Graziano Pizzimenti: «Abbiamo messo tutti i mezzi previsti e necessari a mantenere molto al di sotto dell'80% del riempimento previsto dall'ordinanza ministeriale. Non abbiamo mai ridotto il numero di mezzi neanche quando gli studenti in presenza sono diminuiti. Sottolineo che i mezzi aggiuntivi costano più o meno un milione di euro in più al mese e sono circa 700 corse aggiuntive. Per i controlli, ricordo per l'ennesima volta che non possono essere svolti dagli autisti o dai controllori in quanto non sono pubblici ufficiali. Spettano alle forze dell'ordine»

Ieri è stato il giorno della protesta, per buona parte dei sindacati (esclusa la Cisl scuola). Flc-Cgil, Uil scuola, Snals Confsal e Gilda Unams hanno proclamato lo sciopero respingendo al mittente l'ipotesi di 85 euro medi lordi mensili di aumento per i rinnovi contrattuali giudicando offensiva l'indennità aggiuntiva di 12 euro prevista per i docenti dalla Finanziaria 2022. I sindacati hanno chiesto la proroga fino a giugno 2022 anche per il personale Ata e hanno lamentato il tardivo addio dei concorsi per i docenti.

