LA PROTESTA

UDINE Chi con una semplice candela, chi con un calice di vino e un piatto sguarnito, chi con la tavola imbandita, ma desolatamente vuota oppure con l'Inno d'Italia che risuona lungo la via. Istantanee di una Udine che cerca di riaccendere, attraverso le luci dei propri locali storici, delle mercerie, dei negozi, la speranza di poter riaprire al più presto. Diffusa e partecipata la manifestazione promossa ieri sera dagli esercenti del capoluogo friulano, dal centro storico alla periferia, a decine e decine hanno rispettato l'appuntamento delle 21 per illuminare simbolicamente le rispettive attività, invocando chi l'aiuto del governo, chi della Regione o del comune. Una protesta rispettosa delle misure restrittive ma allo stesso tempo risoluta nel messaggio: «Qui rischiamo di morire di fame, non di covid spiegano alcuni commercianti ; chiediamo di poter lavorare, nel rispetto di tutte le precauzioni e misure del caso».

C'è chi elenca i sacrifici fatti in questi anni, gli investimenti sostenuti, i mutui da pagare, i dipendenti lasciati a casa, i ritardi nell'erogazione delle casse integrazioni, l'estrema burocrazia nell'imboccare la strada dei prestiti garantiti dallo stato. Sofferenza, disperazione, scoramento. Sentimenti che pervadono l'oste così come la titolare del negozio di abbigliamento, il ristoratore e il fioraio, ognuno alle prese con una data diversa, con metrature diverse, spazi da riconfigurare, sanificazioni da mettere in atto. E molti di loro stamattina si presenteranno davanti alla porta del sindaco Fontanini per consegnare simbolicamente le chiavi dei rispettivi negozi, per pressare la politica locale affinché si faccia sentire con Roma spiegando che qui, rispetto ad altre zone più colpite dal virus, forse si può accelerare con la fase 2. Da Udine a Lignano, da Gemona a San Giorgio di Nogaro anche nel resto della regione si è seguita la protesta lanciata lunedì a Tolmezzo, che ha trovato ampio riscontro a livello nazionale.

LA PROTESTA SI DIFFONDE

Dopo le comunicazioni di domenica sera del premier Conte, le categorie del commercio, del turismo e dei servizi, indignate per i tempi insostenibili del lockdown, minacciano di scendere in piazza. A Cividale, guidati dal presidente Temporini, gli esercenti esporranno una locandina che comunica la volontà di riapertura immediata, pena il rischio di chiusura definitiva. Confcommercio Udine, per tutelare i soci e i lavoratori, organizza inoltre giovedì un flash mob per bloccare la piazza, anche se questa volta sarà quella virtuale di Facebook. Il presidente provinciale Giovanni Da Pozzo invita gli imprenditori di tutta la regione a collegarsi sulla pagina Fb di Confcommercio Udine in modo da condividere tutti assieme alle 12 un video titolato #acasapersempre, indicando la propria ragione sociale. E a livello regionale continua a raccogliere adesioni la petizione per chiedere al presidente del Fvg Massimiliano Fedriga di far valere a Roma le ragioni di un territorio che può e deve poter riaprire le imprese del terziario prima delle date fissate dal Governo. L'iniziativa, sulla piattaforma change.org è della Confcommercio Fvg, che fa seguito alla denuncia di ieri sulle anticipazioni del premier Conte in merito alla Fase 2, a partire dal 4 maggio, «un'agenda folle», secondo l'associazione di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi. «In sicurezza, ma ripartiamo!», è la sintesi di un testo in cui si ricorda come per settimane negozi, bar, ristoranti, alberghi, palestre abbiano atteso fiduciosi la Fase 2. Oltre 2 mila le firme raccolte che si aggiungono a quelle di Confartigianato Fvg, che con la propria iniziativa online ha già raggiunto 3mila sottoscrizioni. «L'ultima mazzata si legge davanti a redditi azzerati, posti di lavoro a rischio, una primavera persa e un'estate che perderemo, soprattutto per chi opera nelle località turistiche. Tutto questo dopo che abbiamo dato totale garanzia di essere pronti a riaprire in sicurezza, con tutte le precauzioni del caso».

SERRACCHIANI

Grazie al Pd le riaperture differenziate sono più vicine. Confidiamo che a breve territori diversamente colpiti dal contagio potranno regolare in modo proporzionato la ripresa delle attività produttive e commerciali. L'annuncio del ministro Boccia mostra la volontà del Governo di venire incontro alle nostre richieste ha dichiarato ieri la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, ribadendo la linea del partito indicata dal vicesegretario Andrea Orlando. Per Serracchiani purtroppo alcuni presidenti di Regione della Lega hanno contribuito a dare l'impressione ai cittadini che tutto sia ormai possibile senza gradualità, incluso il superamento di fatto del distanziamento sociale. Sono atti di cui spero non dovremo constatare gli effetti.

