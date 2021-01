(s.c.) La sindrome di Hikikomori colpisce gli studenti del territorio che a livello sociale si stanno sempre più isolando. A lanciare l'allarme della sindrome della capanna, della mancata forza di volontà di uscire dalle proprie camerette, è il movimento Pas Pordenone, Priorità alla scuola, nato in questi giorni dopo il mancato avvio della scuola in presenza alle superiori. In un solo giorno sul territorio pordenonese sono state raccolte 500 firme per chiedere il rientro in classe dei ragazzi in sicurezza. I nostri figli spiega Paola Tolot, una delle mamme del comitato organizzativo hanno difficoltà a relazionarsi, si racchiudono sempre più in se stessi, si rifiutano di uscire di casa anche per fare un giro intorno all'isolato in bicicletta o a piedi. I genitori, dunque, hanno contattato i dirigenti scolastici che hanno assicurato che la scuola in presenza è sicura e il tracciamento funziona. Tuttavia, c'è chi sostiene che il rischio continua ad esistere quando le aule contengono 25-30 persone per 5-6 ore. Nel frattempo, Pas Pordenone continua a raccoglier le firme all'indirizzo https://forms.gle/gnXmjZudoojTSAt77 (il link è disponibile anche sulla pagina Facebook www.facebook.com/paspordenone/) per portare tutti i ragazzi nelle loro classi e concludere l'anno scolastico nella partecipazione presente e attiva.

