IL COLPOCODROIPO Spaccata, nella primissima mattina di ieri, nel negozio L'ottica di Codroipo, in via Roma 71. L'allarme è scattato attorno alle 6 e sul posto sono intervenuti subito i militari dell'Arma dei Carabinieri, che si sono trovati di fronte la porta d'ingresso del negozio con la vetrata in mille pezzi. I malviventi, dopo averla infranta, sono penetrati all'interno, portando via oltre 300 paia di occhiali, tra modelli da vista e da sole, oltre ad altre attrezzature oculistiche. Pare si tratti di una banda composta da più persone,...