Il cigno Ubi resta a secco, il popolo del web in allarme

UDINE Sos per il cigno Ubi. Il popolo del web si è mobilitato in massa pubblicando foto e appelli per l'esemplare rimasto a secco di fronte a Palazzo Belgrado a causa dell'asciutta programmata della Roggia di Palma, che, per tappe, dall'8 gennaio scorso, interesserà il canale fino al prossimo 11 marzo. E non sono rimasti inascoltati. Si è subito data da fare Chiara Vattolo, dell'associazione Vittoria for animal Rights, che si sta occupando di papere, germani e anatre rimasti nella stessa situazione del collega biancopiumato, grazie ad un innovativo accordo promosso dal Consorzio di bonifica Pianura friulana (cui non compete la fauna anatide, perché questo è il nome tecnico), che invece, come sempre, si è fatto carico di recuperare i pesci con il supporto dell'Ente tutela patrimonio ittico.

«Come associazione, collaboriamo con il Consorzio ma solo per occuparci della fauna anatide - spiega Vattolo -. Ho chiamato la Forestale che mi ha spiegato che il cigno è del Comune di Udine. Ho quindi contattato l'assessore all'Ambiente di Palazzo D'Aronco, Silvana Olivotto, che si è attivata e ha investito del problema la segreteria del sindaco Fontanini. Le ho detto che l'oasi delle cicogne dei Quadris di Fagagna è disponibile ad accogliere il cigno temporaneamente, se servirà. Anche il Consorzio è informato e ha dato piena disponibilità, come pure i forestali. Ma serve l'autorizzazione del Comune». Comunque, assicura l'animalista, «il cigno, che come mi ha spiegato una signora si chiama Ubi, sta bene. Qualcuno aveva segnalato che zoppicava. Invece, come ho appurato di persona, in realtà cammina storto come tutte le papere. Gli ho portato da mangiare. Ma va spostato a breve, perché deve stare in acqua molto tempo». Ma la macchina salva-cigno si è messa in moto, «basta un po' di pazienza. Su Facebook sono tutti molto sensibili, ma bisogna lasciare il tempo che serve», rassicura Vattolo, che, con gli altri volontari del sodalizio si sta occupando anche di alcune decine di germani di via Ciconi, rimasti anche loro senz'acqua temporaneamente. Quest'anno per la prima volta, infatti, è stata avviata una collaborazione con l'associazione (l'unica che ha risposto alla chiamata del Consorzio) per tutelare papere e anatre. L'assessore Olivotto assicura che anche per Ubi il lieto fine arriverà presto. «La segreteria del cigno mi ha comunicato che si arrangeranno loro, che hanno già parlato con la Regione e che provvederanno a metterlo in sicurezza. Appena mi ha chiamato Vattolo, mi sono subito attivata con gli uffici dell'ambiente e la segreteria del sindaco. Mi hanno detto di stare tranquilli, che ci penseranno loro».

