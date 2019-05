Il chimico Pinton è il nuovo rettore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ELEZIONEUDINE Fumata bianca all'ateneo udinese. Il prorettore Roberto Pinton è il nuovo - e nono - rettore dell'università, in carica per i prossimi sei anni accademici. Tanti i punti del suo programma che hanno convinto l'elettorato accademico a dargli fiducia, in primis lo slogan le persone al centro, che, tradotto, significa dare merito al contributo di quelli che lavorano all'università e la frequentano.TRE TURNICi sono voluti comunque tre turni di voto per scalzare gli avversari, Antonella Riem e Andrea Zannini. Riem nei giorni...