IL CENSIMENTOUDINE Matteo Salvini lancia il censimento dei Rom e si scatenano le polemiche, ma la sua proposta in Friuli, trova l'approvazione e l'appoggio sia del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, sia del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, entrambi tra l'altro proprio in quota Lega. «Tutti i cittadini italiani vengono periodicamente censiti, non ci vedo niente di straordinario a farlo con i rom. Il censimento viene fatto per qualsiasi cittadino del nostro Paese, ho visto una polemica strumentale, quando si dice che viene fatto...