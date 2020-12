OPERE PUBBLICA

UDINE Sull'aria di O ce biel cjscjel a Udin (e non poteva essere altrimenti), il Castello di Udine è stato restituito alla città in tutto il suo splendore a conclusione del cantiere durato un anno e finanziato dalla Danieli spa con 850mila euro. Non è la prima iniziativa di mecenatismo della società di Buttrio e non sarà l'ultimo: già previsto il restauro dell'Arco Bollani, il presidente Gianpietro Benedetti non ha nascosto di essere intrigato da un'operazione sul campanile ottagonale del Duomo, per riprendere il progetto iniziale della struttura che lo prevedeva più alto.

I LAVORI

Ieri si è svolta la cerimonia di inaugurazione, in forma ristretta, per il rinnovato edificio cinquecentesco sul colle. L'intervento di sistemazione, nato da un accordo tra la Danieli, il Comune, le Belle Arti e Confindustria, ha riguardato la riqualificazione, a cura della ditta Di Betta Giannino, dell'involucro esterno con il restauro delle superfici intonacate, degli elementi lapidei, dei serramenti in legno (tra cui la porta storica in corrispondenza dello Scalone nord) e degli elementi metallici. La strategia utilizzata è stata quella del minimo intervento, per conservare e mantenere la struttura e i materiali originali. I lavori, per i quali sono state adottate tecniche e materiali a basso impatto ambientale, hanno permesso di svelare la natura dell'edificio nelle fasi storiche che ha attraversato, rispettando anche i colori originali.

IL MECENATE

«Il Castello, piazza Libertà, l'Angelo sono il simbolo della friulanità ha commentato l'ingegner Benedetti - rappresentano le radici e la storia e nell'immaginario di chi è all'estero rappresentano la casa. Come tutti i simboli, con il loro splendore e la loro dignità danno forza alla comunità. Sono queste le considerazioni che mi hanno motivato a finanziare i lavori. Erano decaduti e un po' sciatti. I simboli di appartenenza e di identità, specchio di ciò che siamo, vanno mantenuti nella loro originale bellezza. E farlo, in sintesi, è amore, rispetto e gratitudine per chi ha contribuito a costruire la nostra storia e le nostre radici che ci danno forza e la consapevolezza che facendo e impegnandosi, si può».

IL SINDACO

Soddisfatto anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini: «Oggi (ieri, ndr) non abbiamo potuto fare festa, ma la faremo perché è giusto che i cittadini possano venire ad ammirare i lavori su questo bellissimo Castello, simbolo del Friuli. Ci sono dei luoghi significativi per un popolo e noi riteniamo questo luogo un forte elemento della nostra identità. Qui si è riunito uno dei primi parlamenti in Europa, che raccoglieva i rappresentanti della comunità della Patria del Friuli, da Sacile a Cividale. La città di Udine è riconoscente al presidente Benedetti e alla Danieli spa per avere realizzato questo storico intervento, dimostrazione del radicamento non solo produttivo ma anche culturale della nostra migliore imprenditoria sul territorio». La cerimonia si è conclusa con l'iscrizione del nome di Gianpietro Benedetti sulla lapide di marmo lungo la scalinata interna del Castello, che riporta i benemeriti della città che, con opere e donazioni, hanno arricchito il patrimonio artistico cittadino.

IL FUTURO

Dal Colle, lo sguardo di Benedetti è arrivato fino al Duomo: il progetto originario prevedeva che sul campanile fosse inserita una Madonna all'altezza dell'Angelo del Castello, così da riprodurre simbolicamente l'Annunciazione. L'intenzione fu abbandonata per motivi tecnici (le fondazioni non reggevano), ma l'idea del mecenate sarebbe quella di riprendere in mano il piano di allora.

Alessia Pilotto

