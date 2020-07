IL CASO

VILLA SANTINA «Il lavoro di una vita in poche ore è andato in fumo». Bepi Tonon all'alba di una notte insonne fotografa così il gravissimo incendio che ha distrutto la sua storica Tessitura Carnica, fondata nel 1964. Il rogo divampato poco prima dell'una di giovedì all'interno dello stabilimento situato lungo la strada statale 52 Carnica, in comune di Villa Santina, ha provocato danni al momento stimati in oltre un milione di euro. La prima ipotesi, al vaglio, è quella di un guasto accidentale all'impianto elettrico.

LA SITUAZIONE

Distrutti gli interni, gli arredi, i macchinari e l'area espositiva delle pregiate stoffe e tessuti che da sempre contraddistinguono la produzione dell'azienda. Lo stabile è stato posto sotto sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, in attesa di capire l'origine delle fiamme. Le cause rimangono ancora ignote, non si esclude ne l'accidentalità ne la pista dolosa. L'allarme è scattato quando una pattuglia di carabinieri della stazione di Villa Santina impegnata nei controlli del territorio, si è accorta che dalla fabbrica si stava alzando una colonna di fumo. Parallelamente altre segnalazioni sono giunte al numero unico delle emergenze 112 da alcuni automobilisti di passaggio, mentre alcuni vicini hanno avvisato il titolare che si è precipitato sul posto.

L'INTERVENTO

Subito sono accorsi in forze in vigili del fuoco, dal distaccamento di Tolmezzo, anche con l'autobotte e dal comando di Udine con tre squadre e una autoscala, affiancati successivamente pure dai volontari dei distaccamenti di Rigolato e Cercivento per un totale di una trentina di uomini. Purtroppo le fiamme si erano già diffuse all'interno della struttura che si trova al 14 di via Nazionale, in borgo Sant'Antonio. Le operazioni di spegnimento si sono concluse all'alba, seguite poi dall'attività di smassamento e verifica della struttura portante da parte dei tecnici dei Vigili del Fuoco, oltre alle indagini da parte dei militari dell'arma della compagnia di Tolmezzo.

IL TITOLARE

«Vieni di corsa, sta bruciando la Tessitura ha raccontato Tonon ma quando sono arrivato ormai il fuoco aveva già preso il sopravvento, i soccorsi sono stati efficientissimi, probabilmente però per i contenuti di stoffe e filati di cui si caratterizza la nostra attività, le fiamme si sono alimentate ulteriormente e così sono andati distrutti gli interni, gli arredi, i macchinari. Ora spetterà alla Procura farà le indagini, è stato disposto il sequestro cautelativo e cercheremo di fare luce su quanto accaduto auspica il titolare della ditta l'attività è in ginocchio, il nostro è un prodotto artigianale di alto valore, questo incendio oltre a procurarmi un immenso dolore perché la tessitura è la mia vita, rappresenta una botta per tutto il territorio. Ma ci siamo sempre rialzati nel passato durante le difficoltà e cercheremo di farlo anche stavolta».

L'AZIENDA

La Tessitura carnica è stata fondata nel 1964 da Tomasina Da Ponte Tonon. Inizialmente aveva sede in una vecchia falegnameria del paese, ma negli anni 70, ci fu un ampliamento con il conseguente trasferimento nell'attuale sede. In tale occasione l'azienda si è specializzata nel settore della biancheria per la casa di qualità. Tra aprile e maggio scorso, vista l'emergenza coronavirus, i titolari avevano diversificato in parte la produzione riconvertendosi nella realizzazione di mascherine e dispositivi di protezione individuale.

LA SOLIDARIETÀ

«Il mondo artigiano e quello della piccola impresa si stringono con forza attorno a Giuseppe Tonon e alla sua famiglia in questo momento difficile. L'incendio alla Tessitura Carnica è un brutto colpo, che sono certo però questa grande famiglia d'imprenditori saprà superare una volta esperite tutte le attività legate all'incidente. Confartigianato si mette a loro disposizione per ogni necessità augurandogli di poter presto tornare al lavoro». A dirlo è Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato-Imprese Udine. Proprio la Tessitura, a marzo, era stata tra le prime imprese a offrirsi di produrre mascherine per far fronte alla pandemia mettendosi a disposizione della protezione civile regionale. «Sono certo che dopo aver dimostrato la propria solidarietà ai friulani, impiegando il proprio know how per rispondere alle esigenze dettate dalla pandemia, questa storica azienda potrà ora contare in altrettanta solidarietà da parte di molti - continua Tilatti - dall'associazione alle istituzioni, passando per la gente, che da generazioni custodisce gelosamente in casa i gioielli tessili prodotti a Villa Santina».

