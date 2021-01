IL CASO

UDINE «Vaccini avanzati? Noi non facciamo avanzare nessuna dose di vaccino». Dice così il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Massimo Braganti rispondendo al cronista. «Se qualcuno non si è presentato quelle dosi saranno utilizzate per altri», ribadisce anche il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. L'Asufc ha aperto le liste anche a Palmanova e potenziato le sedute a Udine con quasi novecento posti in più nel weekend, coinvolgendo anche gli specializzandi dell'ateneo per utilizzare tutte le dosi a disposizione.

LE DOSI

«Sul finire della giornata - chiarisce Braganti - si può verificare che qualcuno non si sia presentato o può capitare che se chi si è prenotato per esempio ha delle allergie, come risulta dalla scheda anamnestica rilasciata, non possa sottoporsi al vaccino. Si va da cinque-sei casi al giorno a una decina al massimo - assicura il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria - . L'altro giorno è successo con sei persone, ma ci siamo subito attivati in ambito di presidio per garantire il consumo delle dosi» con altre persone presenti in lista «per non fare avanzare nulla e sono state recuperate sei persone fra gli operatori già pronti per il vaccino». Perché il siero anticovid è preziosissimo e non può essere sprecato.

LE LISTE

«Abbiamo le disponibilità degli operatori sanitari che possono farlo», spiega Braganti. E così «sono state riaperte le liste». Tanto che la platea è stata estesa anche agli specializzandi che stanno completando la formazione universitaria. «Dobbiamo immunizzare più gente possibile - prosegue Braganti -. Per questo, avendo la disponibilità, abbiamo ampliato anche all'ospedale di Palmanova, aprendo le liste, con due sedute da trecento posti ciascuna, fra oggi (ieri ndr) e domani (oggi ndr), per un totale di seicento dosi, più un'ulteriore sessione da trecento posti a Udine, domenica: non solo una seduta al pomeriggio come di norma ma anche al mattino», diceva ieri Braganti.

ALTRI POSTI

In tutto, quindi, altri novecento posti. In questo modo sono stati coinvolti anche gli specializzandi dell'ateneo che gravitano intorno alle strutture sanitarie friulane, alcuni dei quali di origine veneta.

SPECIALIZZANDI

«Noi vacciniamo gli specializzandi che lavorano nei nostri ospedali», precisa l'assessore regionale alla Salute Riccardi. «Potendo contare su altri seicento posti a Palmanova e trecento in più a Udine - prosegue Braganti -, abbiamo informato anche le scuole di specializzazione, se avevano degli studenti non vaccinati, perché si sottoponessero alla profilassi contro il coronavirus. Abbiamo dato la possibilità non solo a medici, infermieri e operatori sociosanitari, ma anche agli specializzandi, quelli dell'ultimo anno specialmente, visto che c'è disponibilità di posti, siccome loro frequentano le nostre strutture sanitarie. Abbiamo dato la disponibilità anche per il presidio di Palmanova e su Udine avevamo disponibilità sulle liste, per questo abbiamo dato il via libera per tutti quelli che gravitano all'interno dell'ospedale. Fra quelli che possono accedere, come previsto dalla Regione ci sono anche gli specializzandi».

LA CAMPAGNA

Intanto sta procedendo la campagna di vaccinazione nelle strutture per la terza età della nostra provincia, dopo il debutto nel Pordenonese. Dopo Pradamano, Paluzza, Buja e San Giorgio di Nogaro, ieri è toccato a Udine (dove i vaccini proseguiranno anche oggi) e anche all'Asp Moro di Codroipo.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA