IL CASOUDINE Una protesta-provocazione. Con i secchi in piazza nel salotto buono della città per dire basta alle infiltrazioni d'acqua nell'ospedale udinese e chiedere soluzioni al più presto ad un problema non nuovo (e che riguarda anche reparti di recente costruzione), ma che, complici le piogge intense dell'ultimo periodo, è tornato di rovente attualità. In piazza Matteotti ieri mattina si sono ritrovati gli esponenti dell'associazione di tutela diritti del malato, ma anche sindacalisti, come Stefano Bressan della Uil Fpl e pure Simona...