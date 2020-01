IL CASO

UDINE Una mappa in chiaroscuro quella che emerge guardando al numero di sacerdoti che prestano servizio nell'estesa arcidiocesi di Udine. Se, infatti, condivide con il resto d'Italia una diminuzione ormai storica del clero e un'età media significativa dei preti attivi, dall'altra sta registrando da alcuni anni un trend positivo di vocazioni, anche rispetto al resto del Nordest, dove la crisi vocazionale ha cominciato a mordere in tempi posteriori rispetto al Friuli.

I NUMERI

Così se le parrocchie friulane possono contare su 130 preti con responsabilità parrocchiali (su 236), di cui 37 alla guida di una parrocchia, altri 38 con due parrocchie di riferimento e 21 che devono coordinare la loro presenza in tre comunità, il Seminario è arrivato a contare 21 giovani (di cui 2 ghanesi e 2 nigeriani) che si preparano ad entrare in campo dopo 7 anni di formazione, di cui uno propedeutico. A Castellerio si stanno formando anche 8 sacerdoti per la diocesi di Trieste e 5 per quella di Gorizia. Un'età, la loro, decisamente distante da quella media del clero friulano, che è praticamente in linea con quella italiana, che è stata definita «da pensione». Risente dell'importante numero di vocazioni maturate 40-50 anni fa, a fronte della quasi desertificazione avvenuta a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. In diocesi di Udine sono, per esempio, 14 i sacerdoti tra i 41 e 50 anni e 12 quelli tra i 31 e 40 anni. Si sale a 23 nella fascia 51-60 anni. È più alta l'età media nella città di Udine, nella Pedemontana e nel Friuli Centrale, mentre si abbassa nell'area collinare e nella Bassa friulana. Attivi anche una trentina di diaconi permanenti. La realtà, in sostanza, è in sintonia con quella messa in evidenza dai dati italiani degli ultimi trent'anni (1990-2019) diffusi dall'Istituto centrale per il Sostentamento del clero, che ha riscontrato una riduzione del corpo sacerdotale pari al 16% negli ultimi tre decenni. Tuttavia, il numero dei sacerdoti e la loro età è solo uno degli aspetti, forse il più evidente, di un cambiamento socio-culturale molto più articolato e profondo, che l'Arcidiocesi di Udine ha deciso di affrontare giungendo a riorganizzare la propria presenza e azione sul territorio attraverso 54 Collaborazioni pastorali e un modello di «pastorale integrata». In sintesi, spiegano i documenti che hanno accompagnato questo percorso guidato dall'arcivescovo, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, «il cambiamento culturale, sociale e religioso chiede di allargare lo sguardo per individuare le nuove sfide e intercettare le nuove potenzialità». Per farlo, «le parrocchie, abbandonando ogni pretesa di autosufficienza, si collegano tra loro, con forme diverse a seconda delle situazioni. Più che sopprimere parrocchie limitrofe accorpandole in una più ampia si legge ancora nei documenti si cerca di mettere le parrocchie in rete, in uno slancio pastorale d'insieme».

SEMINARIO

Ed è in questo scenario complesso e mutato che nel Seminario di Castellerio, riconoscendo che «è stato determinante l'impegno dell'arcivescovo» nella ripresa delle vocazioni, la «sfida e la conquista» che più sollecitano riguardano il «come formare preti per questo nuovo tempo», sottolinea il rettore, don Loris Della Pietra. «Sacerdoti che sappiano cioè stare in una Chiesa spesso sotto attacco e, al contempo, sappiano rispondere al desiderio di prossimità e di relazione presentissimo anche oggi». Per questo, aggiunge, «anche se importante il lavoro di collaborazione tra comunità», è «determinante non abbassare la guardia e operare per avere preti per l'oggi e per il domani. La loro presenza conclude deve esserci nei paesi, affinché non si scada in una mera gestione di servizi».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA