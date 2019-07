CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE «Una cosa pazzesca. Una tragedia per tutti». Fatmir Kurti, noto ristoratore di origine albanese, che conta una sfilza di locali aperti in Friuli (fra cui l'ultimo in via Bertaldia a Udine), non si capacita ancora che Ermal Halili, il ragazzino che aveva conosciuto quand'era ancora minorenne ospite della comunità Carpe diem di Carpeneto, abbia trovato la morte, accoltellato in un giardinetto pubblico - secondo le accuse - da un diciassettenne, anche lui di origini albanesi, ospite di un centro per minori stranieri non...