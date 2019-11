CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Una bimba di sette anni travolta da un'acquasantiera in marmo in una chiesetta del Trecento sotto gli occhi dei suoi compagni. Un'immagine indimenticabile, purtroppo. «Una tragedia infinita», come la definisce il presidente uscente (il rinnovo è atteso dopo le elezioni di questi giorni) dell'Ordine degli psicologi Roberto Calvani. Non solo per le conseguenze, inevitabili, sui genitori e la famiglia della piccola Penelope Cossaro, alunna dell'educandato Uccellis, morta in ospedale dopo l'incidente nella chiesa di Santa Chiara....