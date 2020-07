IL CASO

UDINE Un paziente del centro dialisi del Policlinico Città di Udine di viale Venezia è risultato positivo al covid-19. Immediata l'attivazione dei protocolli previsti, d'intesa con il dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, con sanificazione straordinaria dei locali e test a tappeto, che potrebbero riguardare, fra pazienti e dipendenti, fino a 30-40 persone, come ha fatto sapere il direttore sanitario Claudio Rieppi. Il caso di positività al virus è stato reso noto dalla stessa casa di cura cittadina, in nome della massima trasparenza: il Policlinico ha precisato che grazie alle procedure adottate, il reparto del complesso sanitario «è rimasto sempre normalmente operativo, anche nel pieno dell'emergenza covid».

IL DIRETTORE SANITARIO

Per il Policlinico Città di Udine, come spiega il direttore sanitario, «si tratta del primo caso di positività riscontrato. Purtroppo fa parte dei rischi connessi a questo periodo. Poi, si tratta di malati in condizioni delicate». La situazione è stata subito messa in sicurezza, assicura Rieppi: «Si continua a lavorare. Sono state fatte disinfezioni straordinarie e sono stati avviati i controlli del caso sui pazienti, di cui si occupa il dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria, e sul personale, di cui ci occupiamo direttamente noi. Oggi stiamo facendo i test (diceva ieri pomeriggio): fra pazienti in cura al centro dialisi e personale in servizio, si tratterà di circa 30-40 persone». Ovviamente, «spetterà al dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria capire dove sia stato contagiato il paziente risultato positivo», conclude Rieppi. Il Policlinico ha spiegato che assieme al dipartimento di Prevenzione contatterà tutti i pazienti interessati per fare altri tamponi e test sierologici. Nei casi ritenuti sospetti, gli esami per trovare eventuali tracce del virus, «saranno estesi anche a familiari e conviventi sia dei pazienti sia degli operatori»

LE PROCEDURE

Come evidenziato dallo stesso direttore sanitario in una nota, proprio «il sistematico monitoraggio sui pazienti ha consentito di intervenire subito attivando le procedure previste per fronteggiare adeguatamente la situazione». Nel novero, come detto, la «sanificazione straordinaria degli ambienti, effettuata nottetempo» e la predisposizione di «una batteria supplementare di test sul personale». Al Policlinico i protocolli standard di prevenzione prevedono la rilevazione della temperatura all'ingresso per tutti - pazienti e dipendenti -, l'uso di mascherine e degli altri dispositivi di protezione, oltre alla routine dei tamponi per tutti gli operatori sanitari, i malati ricoverati e i pazienti che accedono ripetutamente e in modo costante alla struttura, come è il caso dei dializzati.

IL SINDACATO

Giuseppe Pennino (Cisl) spiega che alla casa di cura di viale Venezia «i protocolli previsti come il triage e la misurazione della temperatura vengono rispettati. Con la scoperta di questo caso di positività fra i pazienti, scatterà la procedura prevista dall'Azienda sanitaria per i controlli e i test. Il fatto che il paziente contagiato dal covid-19 sia stato intercettato, nella sfortuna, è, fra virgolette, un dato positivo, perché vuol dire che il triage e i protocolli di prevenzione vengono fatti bene. Per noi sindacalisti quello che conta è la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini». Sull'aumento, seppur contenuto, dei contagi, con il balzo in avanti dei numeri visto ieri, «le cifre ci dicono che la guardia deve essere tenuta alta. Una regione di confine come la nostra deve tener conto degli artivi che hanno un percorso diverso».

Camilla De Mori

