CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Un palazzo del consiglio regionale sempre più tappezzato di cartelli e striscioni ribelli, per sfidare il diktat del Governatore e chiedere Verità e Giustizia per Giulio Regeni dalle finestre degli uffici dei gruppi consiliari di minoranza. Ma anche, presto, manifestazioni di piazza, cominciando proprio da Trieste, la città dove il ricercatore di Fiumicello ucciso in Egitto aveva studiato e dove pochi giorni fa il presidente Massimiliano Fedriga prima ha fatto togliere il famoso striscione (appeso nel 2016 da Debora...