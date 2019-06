CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Un'ipotesi «inquietante». Il capogruppo del Patto per l'Autonomia in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo, è lapidario nella riflessione attorno al tema del giorno, il muro per ora non si sa di che materiale che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ventilato al confine con la Slovenia, nel caso non si argini il flusso di migranti che ha ripreso a percorrere la rotta balcanica. Una prospettiva che il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ieri non ha escluso, pur dicendo «ovviamente di non auspicare» una...