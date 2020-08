IL CASO

UDINE Un'emergenza sanitaria prevede di accelerare continuamente, ma lo screening a docenti e non delle scuole ha messo sul chivalà i medici di medicina generale. I camici bianchi hanno appreso a sorpresa il via da lunedì prossimo e fino al 7 settembre dello screening sierologico rivolto a tutto il personale docente e non docente di tutte le scuole. Un controllo che interesserà 16.500 persone, ma potrebbero essere molti di più se si pensa che la Regione ha disposizione 24.300 test rapidi. Per quanto sia stato precisato che l'adesione allo screening è su base volontaria, sia per il personale docente che per i medici di medicina generale, questi ultimi sono stati colti alla sprovvista.

L'ORDINE

«È un tema dibattuto all'interno della categoria afferma il presidente dell'Ordine dei medici di Udine, Maurizio Rocco e so che in tante regioni ci sono delle rimostranze da parte di medici. Qui da noi si sono resi disponibili a collaborare. È giusto che sia così in un momento di difficoltà, ma bisognava parlarne prima. Anche noi abbiamo ricevuto le informazioni all'ultimo momento». La Regione, in effetti, ha inviato una comunicazione ai medici di medicina generale per conoscere l'esatto numero di adesioni e organizzare la distribuzione dei kit sierologici, mentre direttori sanitari e dei dipartimenti di prevenzione si riuniranno oggi per mettere a punto gli aspetti organizzativi. Aspetti che creano un po' di timore tra i medici di base: «Bisogna pensare che chiunque può essere potenzialmente infettante in questo momento precisa Rocco e, per quanto i medici si siano resi disponibili, bisogna capire quale sarà l'organizzazione dello screening». Il pensiero va dagli orari per effettuare i test, che magari non devono coincidere con quelli normali di ambulatorio dove sostano i pazienti nelle sale d'attesa, piuttosto che a tutte le misure di sicurezza da adottare all'interno delle strutture e un numero sufficiente di dispositivi di protezione individuale. Ad oggi si sa solamente che gli interessati possono prendere appuntamento presso il proprio medico di medicina generale per sottoporsi al test, oppure, se il medico non aderisce alla campagna, potranno rivolgersi al dipartimento di prevenzione o al distretto dell'Azienda sanitaria di riferimento. La priorità è sicuramente riaprire le scuole in massima sicurezza e questo richiederà uno sforzo in più ai medici.

NON RIMOSTRANZE

«Personalmente, a differenza di quanto avviene in altre regioni, non ho ricevuto rimostranze, ma volontà a collaborare. Ora possiamo solo vedere quale sarà l'evoluzione della parte organizzativa nei prossimi giorni. Per ora è mancato un confronto con i professionisti, anche noi come ordine, se non all'inizio della pandemia, non siamo stati coinvolti e se i medici si dicono pronti a collaborare, bisogna capire i termini di questa collaborazione. Diciamo che servono dettagli in più che ancora non abbiamo». E per dettagli s'intende proprio effettuare i test in sicurezza per tutti, scongiurando il rischio di infettare gli ambulatori.

Lisa Zancaner

