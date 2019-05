CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Un altro sciacallo investito. Ed è già il quinto quest'anno in Friuli. Un altro sciacallo morto. Solo uno, sinora, l'esemplare travolto a sudovest del casello di Gemona-Osoppo l'11 marzo scorso, è riuscito a salvarsi, grazie alle cure al centro di recupero della fauna selvatica. Un bilancio drammatico, per uno dei carnivori più rari in Italia dopo la lince. «La strage continua», dice, infatti, lo zoologo Luca Lapini del Museo friulano di Storia naturale di Udine.L'EPISODIOL'investimento, come riferisce Lapini, è avvenuto...