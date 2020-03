IL CASO

UDINE Udine registra il primo ospedalizzato per Covid-19. Si tratta di un sacerdote, che insegna al seminario interdiocesano di Pagnacco e che è stato ricoverato nella clinica di malattie infettive del Santa Maria della Misericordia non in gravi condizioni. Salgono quindi a 13 i contagiati in regione, mentre il seminario di Castellerio è stato chiuso e le 35 persone che vivono nella struttura e che sono venute a contatto con lui sono state messe in quarantena.

IL QUADRO

Tredici, dunque, i casi positivi in Fvg tra cui quest'ultimo riconducibile a un nuovo focolaio, ovvero un convegno che si è svolto a Milano a cui il contagiato, residente nell'hinterland udinese, ha partecipato. A renderlo noto il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, comunicando gli aggiornamenti dalla sede della Protezione civile regionale a Palmanova, a margine del Comitato operativo presieduto dal commissario straordinario Angelo Borrelli.

I TAMPONI

Complessivamente i tamponi effettuati in Friuli Venezia Giulia sono 346, di cui 48 in corso. Le persone attualmente in isolamento domiciliare salgono a 208 di cui 23 a Pordenone, 107 a Udine, 33 a Trieste e 45 a Gorizia. Nel frattempo ha riaperto il Comune di Remanzacco che era stato chiuso dopo la positività al virus di uno degli assessori, a sua volta contagiato dalla moglie. Rimangono però in quarantena tutti i componenti della giunta e alcuni dipendenti.

POSTI LETTO

Le strutture sanitarie sono pronte ad aumentare, se necessario, il numero di posti letto dedicati alla terapia intensiva che, in tre distinte fasi, da 88 - di cui 7 in isolamento - possono estendersi fino a 101 di cui 44 in isolamento. Anche il 112 è stato potenziato, dovendo gestire numeri elevati di chiamate (fino a 3.300 nella giornata di domenica). Mentre la macchina sanitaria lavora senza sosta, Udine non è ancora tornata ai suoi ritmi naturali, ma già la riapertura di alcune attività dell'ateneo, seppure a distanza, offre una sensazione di normalità. Oggi corone di alloro per 36 laureandi in medicina, seppure con discussione delle tesi a porte chiuse.

A CATANIA

Dall'altra parte dello Stivale, invece, l'università di Catania ha sospeso, in via precauzionale, le lezioni al dipartimento di Agricoltura dal momento che alcuni docenti avevano partecipato al convegno di Udine. Sul fronte sanitario, invece, come le altre strutture della regione, anche il nosocomio udinese è attrezzato per gestire l'emergenza, ma per tutti gli utenti e pazienti nulla è cambiato. Nessuna attività è stata sospesa e chi deve recarsi in ospedale, sia per accertamenti, sia per terapia anche quotidiane come nel caso dei pazienti neoplastici, rimane tutto regolare, non ci sono percorsi particolari da seguire, se non le normali norme igieniche consigliate nell'arco di tutto l'anno. Persiste, invece, un calo, seppure contenuto, tra i donatori di sangue, timorosi di andare all'ospedale per effettuare la donazione.

DONATORI

Abbiamo riscontrato un avvicinamento con le chiamate ai donatori spiega il presidente dell'Afds, Roberto Flora ma c'è ancora chi ha paura. L'ospedale è sicuro e prenotando la donazione ricorda la permanenza per la donazione è molto breve.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

