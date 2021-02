IL CASO

UDINE Telemedicina per seguire a distanza i malati di covid al centro delle polemiche, sia nell'aula del consiglio regionale sia, al pomeriggio, nel confronto-fiume del comitato aziendale di AsuFc, fra i sindacati e i vertici della struttura. Se i rappresentanti dei medici di famiglia hanno stigmatizzato il mancato coinvolgimento per l'avvio della sperimentazione (i sindacati hanno scoperto in quella sede che «sono stati coinvolti 4-5 dottori sperimentatori del Medio Friuli» su 400 camici bianchi e senza passare per un accordo), i consiglieri Andrea Ussai (M5S) e Franco Iacop (Pd) hanno gridato allo scandalo nell'apprendere in aula, in risposta alle loro interrogazioni, che sui 1.500 kit (formati da tablet con Sim connessi via bluetooth a uno sfigmomanometro, un pulsossimetro e un termometro) previsti dal progetto, finanziato con 1,4 milioni frutto della solidarietà dei cittadini, sinora ne sono stati consegnati 17 che coprono 51 pazienti (4 soltanto gestiti da Asufc) e altri 160 sono stati configurati e saranno in consegna la prossima settimana, mentre per completare i rimanenti mancano ancora all'appello i 1.340 misuratori di pressione «giacenti in dogana presso l'aeroporto di Venezia in attesa delle pratiche di ingresso in Italia», come ha fatto sapere il vicepresidente Riccardo Riccardi, secondo cui, comunque, i 1340 kit mancanti saranno pronti «nelle prossime settimane, con un ritardo ad oggi di 2 giorni rispetto ai tempi contrattuali».

IN CONSIGLIO

Secondo Iacop, affatto tenero con «i timonieri dell'emergenza» che il 21 dicembre avevano annunciato il debutto del progetto, «la cosa stucchevole, oltre ad aver venduto anzitempo la pelle dell'orso, è il tentativo di scaricare in qualche modo la colpa sui medici di famiglia. Peccato che non siano stati coinvolti». Nella terza commissione pochi giorni fa, infatti, all'audizione dei vertici Asufc era stato detto che il progetto non era ancora decollato per la scarsa adesione dei medici di base (con la successiva levata di scudi della Fimmg). Anche Ussai ha sollecitato «un cambio di passo sul progetto», parlando di «dati sconfortanti» e invitando ad evitare «lo scaricabarile». Pronta la replica di Riccardi che si è chiesto «cosa avrebbe fatto di diverso» «chi muove attacchi inutili e pretestuosi»: «Di telemedicina si parla da anni e noi ci stiamo provando davvero. Solo chi cerca la polemica a tutti i costi poteva pensare che fosse possibile realizzare in poche settimane un progetto così complesso». Comunque, ha aggiunto che la Regione «a fronte dei ritardi di Abintrax» di Monopoli, che ha vinto la gara per 664mila euro, ha «sollecitato la ditta a completare le forniture, pena applicazioni delle penali».

I MEDICI

Al comitato di Asufc Khalid Kussini (Fimmg) ha chiesto quanti dei 294 medici sperimentatori in Fvg operino sul territorio provinciale. «Da noi, in Asufc, risulta che i tablet siano stati assegnati solo a 4, forse 5 colleghi. Ma con chi hanno parlato? Con chi hanno condiviso? Per la telemedicina serve un accordo sindacale. Siamo rimasti d'accordo che entro 10 giorni ci ritroveremo, all'Ufficio distrettuale dei medici di medicina generale, per condividere un protocollo che chiarisca come deve rispondere il medico in caso di alert, visto che noi lavoriamo dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 10». Quanto ai dottori che si sono già attivati, «finché il sindacato non condivide un protocollo, si assumono le loro responsabilità», dice Kussini. Stefano Vignando (Snami) al comitato di ieri non ha risparmiato critiche a chi, in commissione regionale, ha risposto che avevano aderito pochi medici di base. «Il dirigente Caporale ha detto che i medici di base erano iscritti al portale, ma nessuno di noi sapeva nulla. Il 9 dicembre c'era stato solo un incontro informale fra me, il segretario Fimmg Kussini e la direzione aziendale integrata dai due direttori di distretto in cui ci era stato annunciato che avevano preso i 1.500 tablet. Noi, entusiasti: Fateci sapere. Ma da allora non abbiamo saputo più nulla. Oggi abbiamo scoperto che hanno coinvolto, a che pro non so, 5 medici di famiglia del Medio Friuli a cui hanno dato il tablet. 5 su quasi 400 dottori di tutta la provincia. Ma la sperimentazione per essere valida dev'essere prima condivisa con i sindacati. Serve un protocollo operativo per la gestione delle allerte. Avevano tutto dicembre e tutto gennaio per farlo. Invece, sono arrivati in commissione a dire che erano i medici di base che non avevano aderito al progetto. Siamo tutti molto arrabbiati». L'altro tema caldo è quello dei vaccini. Vignando lamenta che «ogni giorno ricevo almeno 50 telefonate di anziani over 80 che mi chiedono come possono prenotare il vaccino anticovid. Che la Regione dica in modo chiaro come devono fare, perché noi medici di base non siamo mai stati coinvolti con documenti ufficiali».

Camilla De Mori

