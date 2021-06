Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE Tabaccai in subbuglio in Friuli. Pietra dello scandalo la nuova modalità per richiedere le ferie, tutta on line tramite portale e identificativi digitali e non più cartacea (o via Pec) come avveniva sinora, comunicata sul filo di lana dai Monopoli (e peraltro con valore retroattivo) per giunta a poche settimane dall'inizio delle vacanze che per molti operatori friulani si concentrano proprio fra luglio e agosto. Il tutto,...