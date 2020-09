IL CASO

UDINE Sulle oltre 300 persone coinvolte della operazioni di voto, a Udine, sono stati 33 i presidenti di seggio e 87 gli scrutatori che hanno rinunciato alla nomina e sono stati sostituiti: un numero pari quasi ad un terzo del totale. Qualcuno lo ha fatto anche all'ultimo momento: un presidente, ad esempio, ha avvertito sabato mattina creando qualche difficoltà alla macchina organizzativa che è comunque riuscita a trovare una persona che ne prendesse il posto nonostante i tempi strettissimi. «Eravamo preoccupati per i seggi mobili (per garantire il diritto di voto anche ai positivi, ai quarantenati e alle persone in isolamento fiduciario, ndr) e per le rinunce degli scrutatori ha commentato ieri a urne chiuse, l'assessore ai servizi demografici, Alessandro Ciani -, ma è andato tutto bene grazie al lavoro incredibile fatto dagli uffici dell'anagrafe e in particolare da quello elettorale. Era una situazione delicatissima ha continuato -: la prima volta che si votava in emergenza sanitaria, con direttive nuove approvate ad agosto, quindi ad un mese dalle consultazioni, ma tutto si è svolto nella massima regolarità. Devo dire grazie alla professionalità del personale comunale e alle tante persone che hanno dato la disponibilità a far parte dei seggi nonostante la situazione particolare». Le votazioni di epoca Covid, infatti, sono state più complesse del solito, a causa delle misure introdotte per la pandemia in corso. Ai seggi, però, tutti si sono comportati correttamente: «Non mi risulta ha detto infatti l'assessore -, che ci siano state particolari problematiche sulle regole da rispettare nelle 98 sezioni elettorali della città». Ieri mattina, fuori dagli uffici dell'anagrafe comunale in via Beato Odorico da Pordenone, sono state invece registrate delle code, ma l'assessore ha spiegato che i tempi di attesa sono sempre rimasti comunque molto brevi: «In effetti ha commentato Ciani -, è arrivato un numero notevole di persone a richiedere la tessera elettorale. Abbiamo tenuto aperti tutto il giorno alcuni uffici dell'anagrafe, in particolare quelli che si occupano delle carte d'identità, per evitare di creare eccessivi disservizi, quindi si sono sommati i cittadini che usufruivano di questi sportelli e coloro che si recavano all'ufficio elettorale per le tessere: dovendo garantire il distanziamento anche all'interno della sede abbiamo quindi fatto in modo che la coda si sviluppasse all'esterno. Si trattava comunque di file brevi e veloci, ma in effetti è stato strano vedere che tanti udinesi si siano recati in Comune per il rinnovo della tessera il lunedì mattina».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA