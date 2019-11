CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Stretta su rider troppo spericolati, che sfrecciano a velocità ufo sulle piste ciclabili, ma anche sui mendicanti che chiedono la carità agli angoli delle strade. Decoro, ordine e rispetto delle regole sono le parole d'ordine nella città a traino leghista. Come spiega il comandante della Polizia locale udinese Eros Del Longo, sul fronte accattoni «stiamo rivalutando il tutto in sede del nuovo regolamento di polizia urbana. Stiamo valutando la possibilità di limitare le zone in cui consentire l'elemosina. Così andremo a...