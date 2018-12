IL CASO UDINE Stavo camminando, ho sentito un forte colpo e poi mi sono accorta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Stavo camminando, ho sentito un forte colpo e poi mi sono accorta di essere rimasta ferita. Sarebbero più o meno queste le parole riferite ai medici da una donna di etnia nomade, 41 anni, che ieri mattina si è presentata in pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco all'addome. La donna, che non versa in pericolo di vita, è arrivata in Ospedale a Udine portata dal compagno intorno alle 11 del mattino. Sono stati i sanitari che l'hanno visitata a chiamare, a quel punto, la centrale operativa della Questura come da prassi in...