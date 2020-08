IL CASO

UDINE Sorpreso dai militari mentre scavalca il muro di cinta della caserma Cavarzerani all'alba per poi fare rientro con un panetto di droga. È stato arrestato per questo un ventenne cittadino pakistano, che risultava regolarmente registrato come ospite fra i richiedenti asilo della stessa struttura di via Cividale, peraltro zona rossa dopo i contagi da coronavirus, come da ordinanza del sindaco Pietro Fontanini.

L'EPISODIO

L'arresto è avvenuto il 16 agosto scorso ma è stato reso noto ieri. Verso le 4.37 una pattuglia dell'Esercito impegnata a vigilare il perimetro esterno si è accorta, a quanto riferito, che un giovane stava scavalcando il muro di cinta, sul lato parallelo alla linea ferroviaria Udine-Cividale, ma poi l'uomo si sarebbe allontanato per i campi al buio prima che i soldati riuscissero a raggiungerlo e a bloccarlo. Ma meno di un'ora dopo, verso le 5.25, gli stessi militari di pattuglia hanno comunicato agli agenti della Polizia di essere riusciti a bloccare lo stesso uomo che prima aveva scavalcato il muro mentre tentava di rientrare nella caserma arrampicandosi peraltro nello stesso punto. I poliziotti hanno raggiunto i militari e così il tentativo di andata e ritorno del migrante si è concluso con un arresto. Infatti, ritenendo sospetto il doppio scavalcamento del profugo, gli agenti hanno controllato per bene l'uomo, scoprendo, nella sua scarpa destra un panetto di un etto circa di hashish. Per questo l'uomo, Naved Ul Hassan, 20 anni, regolarmente registrato come ospite alla Cavarzerani, è stato arrestato: dell'arresto è stato informato il pm di turno Viviana Del Tedesco.

IL COMUNE

Soddisfatto il sindaco Pietro Fontanini, che aveva sollecitato l'arrivo dell'Esercito di rinforzo per pattugliare la Cavarzerani. «Sono contento che lo abbiano individuato e arrestato. Questo episodio aggrava la situazione. Queste persone non solo vengono qui, si fanno mantenere, chiedono asilo politico magari vantando cose che non esistono, come conflitti e persecuzioni - sostiene Fontanini -, e poi come in questo caso si mettono a far girare droga. È grave che sia uscito durante la quarantena ed è gravissimo che abbia cercato di portare dentro lo stupefacente. Il compito delle forze dell'ordine è di impedire l'uscita di queste persone. L'ordinanza va fatta rispettare. Quando vedrò il questore vorrò capire di più di questa storia». L'assessore comunale Alessandro Ciani assicura che «lo sforzo che si sta facendo alla Cavarzerani è enorme. Rispetto a quanto accadeva qualche settimana fa, prima della zona rossa, con scavalcamenti continui, non c'è neanche paragone. Speriamo che episodi del genere non si verifichino più e che questa persona paghi ampiamente le conseguenze di quello che ha fatto cercando di portare droga dentro una struttura così delicata, per giunta in zona rossa. La cosa importante è che non sia riuscito nel suo intento e sia stato preso. Vuol dire che i controlli funzionano».

ROBERTI

Per l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, questo episodio «testimonia la necessità non di allentare la presa bensì di intensificare i controlli attorno alle strutture di accoglienza. Alla luce di questo nuovo caso di cui si rendono protagonisti gli ospiti della Cavarzerani, viene dunque da chiedersi se la rivolta contro la creazione della zona rossa attorno alla caserma fosse determinata solo da un'opposizione di carattere sanitario o se piuttosto affondasse le radici nel rischio, percepito dai migranti, di non poter più esercitare lo spaccio». Secondo lui la Cavarzerani «va svuotata non per portare quelle persone in altre località della regione o del paese, ma solo per scortarli al più vicino aeroporto». Plaude all'intervento di militari e poliziotti il capogruppo Pd in Comune Alessandro Venanzi, secondo cui la caserma «va svuotata, ovviamente senza coltivare i sogni irrealizzabili di piazza pulita che nutre l'assessore regionale che fomenta l'insicurezza».

Camilla De Mori

