IL CASO

UDINE Si comincia a vedere la proverbiale luce in fondo al tunnel per la maratona delle supplenze, quest'anno accidentata come non mai, complice la pandemia che ha reso tutto più difficile. Intanto, però, le scuole sono ripartite già da due settimane e spesso hanno dovuto fare i conti con vistose assenze dietro le cattedre per mancanza di docenti, come non hanno mancato di segnalare i sindacati, che hanno criticato con forza la (secondo loro) regia mancata dell'Ufficio scolastico regionale.

I NUMERI

L'ultima della classe, secondo il rapportino stilato da Cgil, Cisl e Uil una settimana fa, era proprio la provincia di Udine, che allora contava quasi un migliaio di contratti a tempo ancora da affidare. Ma, dopo un rinvio forzato delle nomine per medie e superiori (causa una chiavetta Usb che ha dato forfait, come spiegato dalla dirigente provinciale Fabrizia Tramontano) e una maratona di convocazioni nelle scuole polo per le secondarie di primo e secondo grado, ieri sera la stessa Tramontano contava «1.320 nomine di supplenza assegnate, fra tutti gli ordini di scuola».

SOSTEGNO

In particolare, «per medie e superiori, su posto comune, abbiamo affidato 830 supplenze. Oggi (ieri ndr) abbiamo dato 99 nomine con le convocazioni degli insegnanti tecnico-pratici della tabella B». Oggi, però, si gioca una partita cruciale per chiudere il cerchio, visto che fra i supplenti più agognati dalle scuole e più difficili da trovare ci sono i docenti di sostegno. «Abbiamo già dato una quota parte del sostegno scorrendo gli elenchi degli insegnanti inseriti nelle specifiche graduatorie di sostegno. Poi, ci siamo fermati perché non avevamo più aspiranti. Domani (oggi ndr) scorriamo le graduatorie incrociate per il primo e secondo grado, dove si trovano i docenti che non hanno né il titolo di specializzazione né il triennio di servizio sul sostegno». Obiettivo: trovare fra i non specializzati quei «150 docenti» che ancora mancano nelle scuole della nostra provincia per dare risposta agli alunni disabili.

LE ASSENZE

Purtroppo Tramontano continua a registrare molte defezioni alle convocazioni, di aspiranti che non si presentano alla chiamata. Dopo il dato record della primaria («272 posti assegnati con 930 convocati»), «c'è stato un tasso di defezione importante, anche se meno marcato, anche per il primo e secondo grado. Ci sono state materie in cui è stato molto più semplice perché gli aspiranti erano tutti presenti o quasi, penso per esempio a matematica alle medie. Ma è un esempio raro. Per italiano al primo grado, per esempio, dovremo andare ad una seconda convocazione».

IL RITARDO

Già, perché anche per medie e superiori ci sono state molte supplenze avanzate (era già accaduto per materne ed elementari, per cui era stata necessaria un secondo round di chiamate). «C'è stato un numero davvero importante di ore di lavoro in questi giorni per le convocazioni. Devo ringraziare moltissimo i dirigenti delegati delle scuole polo che si sono prestati a questa attività complessa e faticosa, capendo l'interesse collettivo. Ormai siamo agli sgoccioli. Dopo il sostegno e i resti, avremo concluso». Quindi, si leva un sassolino dalla scarpa: «Noi gestiamo circa la metà delle scuole della regione anche a livello di numeri e quindi qualche giorno di ritardo era quasi fisiologico», conclude Tramontano, rammentando le critiche rivolte al suo ufficio.

Camilla De Mori

