CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Si aprono nuove importanti prospettive per le vacche di razza Pezzata rossa, originaria del Friuli Venezia Giulia ma che sta trovando sempre maggior diffusione sull'intero territorio italiano (allevamenti sono diffusi oltre che nel Fvg anche in Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e Campania), tanto che negli ultimi dieci anni il numero di vacche si è incrementato di 10mila unità (su un totale di 60mila oggi registrate in Libro genealogico) ed è cresciuta anche la produzione media di latte,...