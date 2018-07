CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Si annuncia a breve una svolta per il recupero degli animali selvatici, che si tratti di esemplari morti oppure vivi ma magari feriti o in difficoltà. La Regione, infatti, come annuncia l'assessore Zannier, si appresta ad appaltare il servizio a terzi, per sgravare i forestali da questo compito e uniformare il servizio. Ma andiamo con ordine.Il nodo oggi è che in regione questa attività «viene svolta in modo molto difforme fra le giurisdizioni dei vari ispettorati delle foreste, perché hanno ereditato le precedenti...