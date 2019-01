CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Si allontana l'ipotesi del referendum su via Mercatovecchio: Palazzo d'Aronco è infatti intenzionato ad accogliere direttamente le richieste presentate dai promotori, ma vuole prima consultare l'Università di Udine per avere un progetto più ampio sul centro storico, all'interno del quale la viabilità di quella strada è semplicemente un tassello. Non solo: la consultazione non sarebbe comunque fattibile in concomitanza con le elezioni europee, previste per fine maggio.SCELTELa notizia arriva direttamente dal sindaco, Pietro...